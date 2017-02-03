Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил возбудить дело против главы российского сельхознадзора Сергея Данкверта. Официальная причина — «нанесение ущерба государству». Ранее россельхознадзор запретил поставку мяса из Беларуси, заподозрив, что под видом белорусского мяса ввозится украинское.

Президент Беларуси обвинил главу Россельхознадзора в том, что он заинтересован в прекращении поставок мяса из Беларуси.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют, или где-то работают, или собственниками. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры. Я тоже президенту об этом сказал — разберись», — сказал Александр Лукашенко на встрече с журналистами.

Причиной такого недовольства президента Беларуси стал недавний запрет Россельхознадзора на ввоз мяса с двух белорусских предприятий.

Российское ведомство заподозрило, что под видом белорусского продукта, в Россию ввозится мясо с из Украины. Белорусских поставщиков и ранее подозревали в провозе как украинской, так и запрещенной европейской продукции на территорию России.

Для других поставок мяса из Беларуси в России усилили лабораторный контроль — Россельхознадзор уверяет, что в продуктах была найдена опасная бактерия сальмонеллы.

«Россельхознадзор и, в частности, глава Россельхознадзора, действует согласно существующей законодательной базе, не только российской, но и международной», — сказала официальный представитель российского ведомства Юлия Мелано.

Сергей Данкверт пока не получил официального подтверждения о заведении дела.

Россия установила пограничную зону с Беларусью 1 февраля. Приказ был отдан главой ФСБ Александром Бортниковым. Ранее граница не была определена на местности. Александр Лукашенко обвинил Бортникова в нарушении межгосударственного соглашения между двумя странами.

Свободная граница двух государств позволяла россиянам быстро добираться в Европу через Беларусь. Так, например, уехал из России художник Петр Павленский, которому было запрещено покидать пределы Москвы.

Осложнение отношений между Россией и Беларусью, по мнению Александра Лукашенко, связаны с тем, что российские власти боятся, что страна сблизится с Западом.

В январе 2017 года Беларусь установила пятидневный безвизовый режим для граждан 80-ти стран мира, в том числе со странами, входящими в Евросоюз.



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