Турция признала недействительными дипломы международного университета «Ататюрк-Алатоо». Ранее прокуратура Стамбула объявила, что подозревает университет в распространении «террористических идей» опального политика и проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Заместитель завотделением факультета международных отношений университета «Ататюрк-Алатоо» Мавлюда Гусейнова сказала в интервью Kloop.kg, что сейчас в Турции не котируются дипломы, которые выдает вуз.

«Раньше наши студенты без проблем устраивались на работу там [в Турции]. Сейчас у студентов спрашивают, с какой целью они приехали [в страну]», — сказала она.

По ее словам, отношение к учебному заведению поменялось из-за политических процессов в Турции. Некоторым студентам, которых вуз отправлял для обучения в Турцию, пришлось вернуться из-за закрытия учебных заведений.

«На сегодняшний день есть пара университетов, которые с нами до сих пор сотрудничают, и наши студенты обучаются там. […] Кто-то вернулся в связи с тем, что их университеты были закрыты».

Гусейнова сказала, что обвинения со стороны стамбульской прокуратуры в том, что университет распространяет «террористические идеи», являются голословными.

По ее словам, прокуратура в Турции не дает каких-то конкретных заявлений и есть только один источник, где говорится о подозрениях в адрес университета — издание Hürriyet.

«Наш университет работает в рамках законодательства Кыргызской республики», — сказала она.

Турецкие власти обвинили Гюлена в попытке военного переворота в Стамбуле в середине июля 2016 года.

Тогда же правительство Турции потребовало от Кыргызстана закрыть все учреждения, связанные с Гюленом — а это 30 образовательных учреждений, в числе которых лицеи «Себат» и университет «Ататюрк-Алатоо».

Кыргызстан отказался закрывать учебные учреждения и попросил Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны.

Сейчас сеть лицеев «Себат» частично переходят в собственность Кыргызстана. Минобразования уже создало новый устав и названия для учебных учреждений.

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