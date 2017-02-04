Победителем конкурса красоты и мужества Mister Universal Ambassador Kyrgyzstan 2017 стал двадцатилетний Азиз Юсупов. Он представит Кыргызстан на международном конкурсе в Филиппинах.

За звание самого красивого мужчины соревновались 25 участников.

Третье место получил Каныбек Залкарбеков, который представит Кыргызстан на конкурсе «MISTER STARTEEN 2017» в Сербии.

Второе место — Жоомарт Алымбаев, он представит Кыргызстан на международном конкурсе красоты на Бали.

Первое место присудили Азизу Юсупову. Он поедет представлять Кыргызстан на международном конкурсе на Филиппинах «MAN OF THE WORLD 2017».

«Каждый мужчина охотник и стремиться к добыче. Целью моего участия была победа. Немного адреналина на сцене испытал», — сказал победитель конкурса.

Организаторами мероприятия — мужское модельное агентство Serebrov Models, Dumanaev studio и организация Indonesian Male Pageant. Компании намерены развить мужскую индустрию красоты в Кыргызстане.

«Фешн индустрия в Кыргызстане не развита, мы хотим этим конкурсом поднять развивать это направление. Я бы хотел, чтобы наш флаг поднялся на Международных конкурсах красоты», — сказал глава Serebrov Models Алим Серебров.

Мужской конкурс красоты собрал около 600 зрителей, часть выручки организаторы перечислят в благотворительный фонд. Средства фонда пойдут на лечение победительницы конкурса красоты «Мисс Кыргызстан-2013» Жибек Нукеевой, больной раком — ей нужен курс протонной терапии в Чехии.



Фото: Уулжан Саякбаева

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