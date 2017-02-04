Пострадавшим от крушения авиалайнера «Боинг — 747» предоставили временное жилье. Их разместили в квартирах в Бишкеке за счет государства.

Правительство предоставило 11 семьям пострадавших временные квартиры в Бишкеке «со всеми необходимыми условиями».

До предоставления жилплощади в гостинице «Семетей» проживало 12 семей, оставшихся без дома. Это 49 человек, из них 30 взрослых, остальные дети.

Сейчас в гостинице проживает только одна семья — ее дом был частично разрушен, его восстанавливают.

Грузовой самолет рухнул возле аэропорта «Манас» утром 16 января. В результате крушения грузового самолета погибли 38 человек. Большинство погибших — жители дачного поселка. Еще один житель поселка скончался 22 января из-за сильных ожогов.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, ущерб от падения самолета составил 186,5 млн сомов. МЧС подсчитало стоимость разрушенных домов, машин, очистительных и восстановительных работ и стоимость строительства нового жилья для пострадавших семей.

Самолет разрушил 26 домов, в которых проживали более 60 человек. После расследования страховая компания, которая представляет компанию-владелицу «Боинга-747», выплатит пострадавшим компенсации.

В расследовании участвуют Кыргызстан, Турция и США. Кыргызстан участвует как страна, где произошло происшествие. Турция — как страна, где зарегистрирована авиакомпания, и где эксплуатировался самолёт. США — как государство, где был разработан самолёт.

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