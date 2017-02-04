На торжественное открытие зимней Универсиады в Алматы кыргызские спортсмены вышли без единой формы, а лыжи им приходится брать взаймы у казахских коллег прямо перед стартом.

На торжественном открытии всемирной зимней Универсиады в Алматы девять кыргызских спортсменов вышли в разной спортивной форме — Кыргызстан не подготовил для своей сборной единого костюма.

Как оказалось, зимнюю экипировку кыргызским спортсменам выдают лишь раз в два года, и свои костюмы они получат только на Азиатских играх в Саппоро (Япония), которые пройдут в середине февраля 2017 года.

«Многие из них (спортсменов) после Универсиады поедут сразу на Азиатские игры в Японию, а по положению, зимнюю экипировку удается предоставить только раз в два года. Поэтому было принято решение выдать ее лишь на Азиатские игры», — сказал в интервью «Пятому каналу» представитель госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Нурдин Султанбаев.

У кыргызской сборной не было не только единой формы, спортсменам не предоставили и необходимую для соревнований экипировку.

Лыжники и биатлонисты пользовались одним набором лыж несмотря на разные дисциплины.

«Биатлонисты ездят на коньковых лыжах, а бежали здесь классикой, для которой у нас вообще нет лыж. В день старта пришлось бегать их искать, занимать у казахов», — сказал тренер по биатлону Александр Левданский в интервью «Пятому каналу».

Тренер у лыжников и биатлонистов тоже был один на две дисциплины. В результате тренеру Александру Левданскому 2 февраля, когда лыжники и биатлонисты выступали одновременно, приходилось перебегать от одной группы спортсменов к другой.

Выступали лыжники и биатлонисты на одном спортивном объекте — лыжно-биатлонном комплексе «Алатау».

В Кыргызстане подобных спортивных комплексов нет, потому до Универсиады спортсменам кыргызской сборной приходилось тренироваться в горах.

«В стране вообще нет ни одного стадиона. Ни лыжного, ни биатлонного. Трассы готовим сами с помощью снегохода. Делаем в горах две-три трассы и катаемся. А стрелять вообще негде. В тир ведь на лыжах не пойдешь», — сказал Александр Левданский журналистам «Пятого канала».

На зимней Универсиаде Кыргызстан представили девять спортсменов в шести видах спорта — сноуборде, ски-кроссе, лыжном спорте, биатлоне, слаломе и фигурном катании.

Всемирные Игры в Алматы стартовали 29 января и продлятся до 8 февраля.

В феврале кыргызстанские спортсмены выступят на Азиатских играх в Японии — они пройдут с 19 по 26 февраля. Государственное агентство по спорту обещало потратить на подготовку и участие в Азиаде девять миллионов сомов.

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