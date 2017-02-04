Милиция начала проверять школы на предмет суицидальной символики. Бишкекский школьник М. А. рассказал, как проходят эти проверки и что вызывает подозрения у милиционеров и учителей.

«Наверняка ты играешь в эти игры»

О «группах смерти» наши учителя начали рассказывать нам еще вчера. Они говорили, как вредны и опасны такие игры, как «Синий кит» и «Тихий дом». Второй день все в школе только об этом и говорят.

А сегодня на пятом уроке в класс зашли участковый, учитель английского языка и психолог. Они сказали, что сейчас будут проверять наши руки и искать следы порезов. Нам сказали, чтобы мы вынули все из сумок, карманов брюк и верхней одежды.

Сначала у всех проверили запястья, чтобы узнать есть ли на них шрамы от порезов, как знак склонности к суициду. Потом у всех собрали телефоны и стали проверять социальные сети и приложения.

Когда очередь дошла до меня, мой смартфон внимательно осмотрел милиционер: пролистал меню приложений и просмотрел фотографии. Он спросил, пользуюсь ли я Вконтакте. Я ответил, что пользуюсь. Милиционер счел это подозрительным.

Тут на меня обрушился шквал вопросов. Из-за того, что у меня на телефоне было приложение Вконтакте, они [милиционер и учителя] стали подозревать, что играю в «синего кита». Пока они изучали содержимое моего смартфона, они постоянно приговаривали «Наверняка ты играешь в эти игры».

У меня еще был с собой ноутбук. Участковый хотел проверить и его, но не стал.

Потом всех мальчиков попросили выйти к доске. У них проверили все карманы, а у девочек проверили содержимое сумок. Чтобы у нас не возникало вопросов, учительница предупредила нас, что проверка проводится с разрешения акима района.

Это как раз и вызвало у меня вопрос: С каких пор аким распоряжается проверять наши личные вещи и телефоны?

После того, как они закончили проверять наши карманы и сумки, и мы вернулись за парты, милиционер поднял книгу «50 дней до моего самоубийства» и спросил, читал ли ее кто-нибудь.

Я вслух произнес название книги, чтобы понять, правильно ли я прочел его, участковый тут же спросил: «Ты что читал?». Я ответил «нет». Никто из моих одноклассников ее не читал.

Оказалось, что эту книгу они изъяли у одной девятиклассницы во время проверки в нашей школе. Потом милиционер прочел нам лекцию о том, что эту книгу читать нельзя и, что «с нее все и начинается»

Милиционер и учителя общались с нами так, будто мы уже в чем-то провинились, а им остается только это доказать. Поэтому они цеплялись к каждой мелочи.

Проверка длилась около получаса. Все это время меня не покидало какое-то тревожное чувство, граничащее со страхом.

Когда все закончилось, я спросил у учительницы, что если мне просто нравятся киты и поставил бы экран блокировки изображение кита? Она сказала, что меня отвели бы к психологу.

Мнение психолога

Школьный психолог Тынчтыкбек Бакытов считает, что такие проверки, досмотр личных вещей и изучение смартфонов является нарушением личного пространства. По его мнению, такие меры могут «негативно отразиться на эмоциональном состоянии детей»

«Сам акт проверки говорит о выражении недоверия к подросткам со стороны взрослых […] Подростки склонны к импульсивным решениям, и взрослые должны научиться быть взвешенными в решениях и строить диалог с ними, а не давить на них», — считает Бакытов.

По его мнению, такие проверки не способны решить проблемы подростков.

«Я бы призвал образовательные учреждения и правоохранительные органы отказаться от проверок и предложил бы систематизировать работу с подростками по профилактике суицидов», – сказал Бакытов в интервью Кloop.kg.

Действия милиции

По словам начальника Инспекции по делам несовершеннолетних Азамата Абдрахманова, такие меры вызваны резким ростом популярности «групп смерти”.

«У нас сейчас такое оперативное вмешательство. потому что у нас мало времени. Дети скрывают [участие в игре]. […] Психологи, когда проводят тесты, просят нарисовать картинки. У нас нет на это времени. Нам важно пресечь распространение этой инфекции как можно быстрее», – сказал Абдрахманов в эфире Kloop.kg

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