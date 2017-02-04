В бишкекском общественном транспорте установили Wi-Fi роутеры, мониторы и GPS-навигаторы. В течение февраля аппаратура будет тестироваться, бесплатный интернет в автобусах и троллейбусах будет доступен уже в марте.
Бесплатный Wi-Fi и мониторы установлены во всех троллейбусах — их в Бишкеке всего 105 автомашин.
В еще 96 автобусах установлены Wi-Fi роутеры и GPS-навигаторы.
Бесплатный интернет в общественном транспорте устанавливают не в первый раз.
В декабре 2016 года 30 автобусов с бесплатным Wi-Fi и электронным учетом билетов были завезены в город Ош. Новые автобусы разгрузили движение города, заняв линии маршруток.
В апреле 2016 года компания Tez установила Wi-Fi в трех троллейбусах Бишкека.
На своей пресс-конференции в декабре 2016 года мэр Бишкека Албек Ибраимов обещал увеличить количество автобусов и троллейбусов в столице.
Комплексная программа мэрии по обеспечению города общественным транспортом включает в себя не только появление новых автомашин, но и расширение дорог с выделением полосы для троллейбусов и автобусов.
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