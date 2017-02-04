Мадридский «Реал» побил рекорд «Барселоны» по числу матчей без поражений, тем самым встав в один ряд с великими клубами-рекордсменами. Каким еще футбольным командам удавалось не проигрывать на протяжении очень долгого времени?

Безусловно, вне конкуренции здесь румынский «Стяуа» который не проигрывал на протяжении 104 матчей кряду. В 1886-1889 годах команда даже выступала в Кубке Европейских Чемпионов, а в 1886 году — выиграла турнир.

Однако ниже приводится подборка команд из топ-5 чемпионатов Европы: Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

«Манчестер Юнайтед»

1998-1999 гг — 33 матча без поражений.

Беспроигрышная серия «красных дьяволов» продлилась ровно пять месяцев — с 26 декабря 1998 по 26 мая 1999 года.

Под руководством Алекса Фергюсона манкунианцы сумели оформить требл (он же золотой хет-трик, футбольный термин, обозначающий победу клуба в трех соревнованиях), выиграв все турниры, в которых участвовали.

Состав Манчестера в то время был полон звезд: Петер Шмейхель, Рой Кин, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз и Пол Скоулз.

В воспоминаниях футбольных фанатов навсегда останется драматичный финал Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», когда «Юнайтед» забил два гола за три минуты в самом конце матча и вырвал у немецкого клуба, казалось бы, уже добытую победу.

Именно после того сезона тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон получил рыцарский титул.

«Реал Мадрид»

1988-1989 гг — 34 матча без поражений.

«Реал» второй половины 80-х годов творил чудеса в испанской Примере. Клуб из Мадрида становился чемпионом страны пять раз подряд — с 1986 по 1990 годы.

В команде Лео Беенхаккера играли Санчис, Мичел, Бутрагеньо, Йерро и главная ударная сила команды – мексиканский бомбардир Уго Санчес.

Последний матч серии пришелся на ничью (1:1) в полуфинале Кубка чемпионов, а после мадридцы уступили «Сельте» в Примере со счетом 0:2.

«Милан»

1991-1992 гг — 36 матчей без поражений.

Рекордную серию команда начала под руководством Ариго Сакки, а продолжила уже с Фабио Капелло.

В сезоне 1991-1992 «Милан» выиграл чемпионат Италии — самый сильный в мире на тот момент.

Лидировало в команде голландское трио: Гуллит — Рейкаард — ван Бастен.

В итоге беспроигрышную серию «Милана» прервал туринский «Ювентус», который обыграл красно-черных в Кубке Италии.

«Барселона»

2015-2016 гг — 39 матчей без поражений.

Каталонский клуб в сезоне 2015/16 выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании, но не смог добиться успехов в Лиге чемпионов, вылетев из турнира на четвертьфинальной стадии.

Победная 39-матчевая серия удалась во многом благодаря результативности южно-американского трио: Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар, которое забивало в среднем три мяча за матч.

Но невероятную «Барселону» остановил ее вечный соперник — «Реал Мадрид». В весеннем «эль-класико» на стадионе «Камп Ноу» каталонцы уступили «сливочным» со счетом 2:1, а победный гол в том матче забил форвард мадридского клуба — Криштиану Роналду.

«Ноттингем Форест»

1978 — 1979 гг — 40 матчей без поражений.

Главным тренером команды был Брайан Клаф, с ним «Ноттингем Форест» добился успеха. Первый раз попав в элитный дивизион, «Ноттингем» выиграл его.

В 2016 нечто-подобное сделает «Лестер» — команда, которую считали аутсайдером, выиграла чемпионат Англии.

«Ноттингем Форест» демонстрировал слаженную командную игру, среди игроков можно выделить Гарри Биртлса, Джона Робертсона, Мартина О’Нэйла и Тони Вудкока.

Беспроигрышную серию «Ноттингема» 26 февраля 1979 года прервал «Арсенал». Подопечные Брайана Клафа проиграли лондонскому клубу со счетом 0:1.

«Реал Мадрид»

2016-2017 гг — 40 матчей без поражений.

Самая «свежая» серия из всех, представленных в топе, принадлежит мадридскому «Реалу».

За весь 2016 год команда проиграла лишь дважды — «Вольфсбургу» и мадридскому «Атлетико». Три трофея покорились «Реалу» в 2016: Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Что удивительно, главный тренер королевского клуба — Зинедин Зидан, добился таких успехов в дебютном для него сезоне в качестве тренера.

Главными героями этой беспроигрышной серии стало мадридское трио: Криштиану Роналду — Карим Бензема — Гарет Бэйл, ну и капитан команды — Серхио Рамос, который уже по традиции выручает клуб в ответственных матчах, забивая гол на последних минутах.

Но в 41-ом матче «Севилье» все же удалось обыграть «Реал» в рамках Кубка Испании со счетом 1:2.

«Милан»

1992-1993 гг — 42 матча без поражений.

После 36-матчевой беспроигрышной серии в 1991-1992 годах, «Милан» оформил еще одну и на этот раз она уже насчитывала 42 матча.

Фабио Капелло ставил задачу обыгрывать соперников с минимальным счетом 1:0. Но именно в финале Лиги чемпионов миланский клуб разгромил каталонскую «Барселону» со счетом 4:0.

В «Милане» продолжали выступать Гуллит, ван Бастен, Мальдини и Рейкаард.

«Ювентус»

2011 — 2012 гг — 43 матча без поражений.

Еще один итальянский гранд, совершивший впечатляющий скачок, это туринский «Ювентус» под руководством Антонио Конте.

Злые языки поговаривают, что беспроигрышная серия у «Ювентуса» получилась благодаря тому, что команда не участвовала в еврокубках. Но факт остается фактом, команда сыграла 43 матча подряд, не проиграв ни разу.

Конте выстроил потрясающую оборону, а «дирижером» атак сделал Андреа Пирло, который впоследствии стал игроком года в Италии, сделав больше всех передач в чемпионате.

В сезоне 2011/2012 «старая синьора» выиграла чемпионат Италии впервые за девять лет. Главными голеадорами команды стали: Клаудио Маркизио, Мирко Вучинич и Алессандро Матри.

В финале Кубка Италии «Наполи» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0, тем самым прервав беспроигрышную серию.

«Арсенал»

2003 — 2004 гг — 49 матчей без поражений

Самая выдающаяся серия без поражений в АПЛ продлилась в период с мая 2003 по октябрь 2004 года. Ее автором стал лондонский «Арсенал».

Бессменный наставник «пушкарей» Арсен Венгер, руководящий командой уже больше 20 лет, побил рекорд «Ноттингема», выиграл Премьер-лигу и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

«Арсенал» стал абсолютным чемпионом Премьер-лиги, единственным в истории, не проиграв за сезон 2003/2004 ни разу. Трофеем «Арсенала» стал специальный золотой образец кубка Премьер-лиги.

Особенно среди «канониров» того образца выделялся звездный форвард — Тьерри Анри. Француз забил 39 мячей за сезон во всех турнирах.

«Небитая» серия закончилась поражением на «Олд Траффорд» в октябре 2004, когда «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0.

По теме: