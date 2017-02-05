Латвия отгораживается от России забором длиной в 193 километра. На данный момент на границе уже построен забор длиной в 23 километра, который будет препятствовать нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз.

Строительство планируют завершить до 2019 года. На сооружение забора выделено 17 миллионов евро.

Власти Латвии планируют чередовать забор с камерами видеонаблюдения и сенсорными системами.

По словами пресс-секретаря латвийской погранслужбы Евгении Позняк, стена будет препятствовать нелегальному проникновению мигрантов с территории России.

Ранее границы России и Латвии обозначались только специальными знаками и контрольными линиями. Впервые о сооружении забора на границе власти Латвии заговорили в 2015 году.

Кроме того, Латвия планирует построить стену и на границе с Беларусью.

Латвийские погранслужбы регулярно регистрируют нарушение границ государства нелегальными мигрантами. Периодически погранслужбы сообщают о нарушении границ российской техникой. Так, в январе 2017 года Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что у водных границ государства замечен корабль снабжения Военно-морского флота России.

LV ekskl. ekonom. zonā 10 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 28.01. identificēja Krievijas BS Bira klases kuģis — NBS (@Latvijas_armija) January 28, 2017

По данным Минобороны Латвии, российская военная техника за 2016 год приближалась к границам государства 209 раз.

В ноябре 2016 года в латвийские спецслужбы арестовали гражданина Латвии по обвинению в шпионаже.

По данным российских СМИ, им оказался работник «Латвийской железной дороги» Александр Красноперов. Мужчину посадили в тюрьму Елгавы после того, как он сфотографировал технику НАТО и отправил фото другу из России.

Летом 2015 года были при попытке проникнуть на военную базу в Адажи были арестованы двое россиян. Первоначально они были обвинены в шпионаже, позднее их действия были признаны хулиганством.

Латвия, как и другие страны Прибалтики, была излюбленным местом отдыха для россиян во времена Советского союза. Популярным туристическим маршрутом у жителей близлежащих государств она является и сегодня.

Среди причин туристической популярности — алкотуризм, доступ к ЕС ми даже отмывание денег. Из-за последнего фактора страну даже прозвали «прачечной» Восточной Европы.

Среди клиентов латвийских банков множество бизнесменов из России, Украины и других стран бывшего СССР. Борьба с отмыванием денег на территории Латвии ведется правоохранительными органами государства в течение десятилетий. В 2016 году некоторые из банков, заподозренных в нарушении закона, были лишены лицензии или оштрафованы.

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