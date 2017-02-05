В Кабардино-Балкарии при попытке выехать в Сирию задержаны два молодых человека, один из них — кыргызстанец. Оба были завербованы террористической организацией через интернет.

Правоохранительные органы города Нальчик арестовали в аэропорту двух молодых человек — 20-летнего местного жителя и 21-летнего кыргызстанца. Они намеревались покинуть Россию и отправиться в Сирию.

По данным правоохранительных органов, задержанные были завербованы через интернет и намеревались принять участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство».

На арестованных возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на участие в деятельности террористической организации» Уголовного Кодекса Российской Федерации. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Это не первое задержание кыргызстанца в России при попытке примкнуть к ИГИЛ.

Летом 2015 года федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала кыргызстанца на Алтае.

Мужчина пытался отправиться в Сирию через несколько дней после того, как ИГИЛ впервые обратилась с пропагандистским видеообращением к жителям Кыргызстана.

В октябре 2015 года боевики «Исламского государства» опубликовали видео, на котором одного из шахидов отправляли на смертельное задание.

В заплаканном юноше узнали 21-летнего кыргызстанца Бабура Исраилова, который ранее уехал в Россию. Молодого человека на видео опознал его отец.

В феврале 2016 госкомитет национальной безопасности объявил в розыск двух граждан Кыргызстана, вербовавших соотечественников в террористическую организацию.

Один из вербовщиков в 2015 году переправил в Сирию свою супругу с тремя детьми.

ИГИЛ — организация, которая признана экстремистской в нескольких странах, включая Кыргызстан. «Исламское государство» ведет свою деятельность «по построению халифата» на территории Ирака и Сирии. Организация известна своей жестокостью в отношении своих противников и пленников, она проводит показательные казни и массовые убийства.

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