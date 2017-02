Миграционный указ Дональда Трампа был приостановлен по всей стране федеральным судом штата Вашингтон. Из-за указа президента Трампа были аннулированы более 100 тысяч виз, теперь их восстанавливают.

Федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие миграционного указа президента Трампа о прекращении выдачи виз и приема беженцев из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Указ Дональда Трампа коснулся жителей Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.

Указ приостановлен до тех пор, пока не будет рассмотрен иск об отмене запрета, поданный в суд прокуратурой Вашингтона. Более 100 тысяч виз, аннулированных из-за указа американского президента, начали восстанавливать визовые органы США.

Прокуратура требует признать указ Трампа неконституционным и отменить его.

Министерство юстиции США, в свою очередь, обжаловало решение суда. Минюст и Белый дом считают запрет «правомерным и целесообразным».

Сам президент назвал действие суда нелепым.

«Мнение этого так называемого судьи, которое, прежде всего, отнимает у нашей страны правоохранительные функции, — нелепо и будет отменено!» — написал Дональд Трамп в твиттере.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017