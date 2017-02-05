В Таджикистане сошло более 40 снежных лавин, приведших к гибели людей, эвакуации населения и перекрытию дорог. МИД Таджикистана обратился к соседним странам за помощью в устранении последствий схода лавин.

Министерство иностранных дел Таджикистана обратилось к посольствам и международным организациям с призывом о помощи в устранении последствий схода снежных лавин.

«В первую очередь требуется соответствующая техника и оборудование, строительные материалы, горюче-смазочные материалы, продовольственные товары, медикаменты и медицинское оборудование, строительство галерей, лавино- и селезащитных сооружений, а также проведение берегоукрепительных мероприятий», — говорится в сообщении МИДа.

Из-за обильных осадков в горных районах Таджикистана прошел массовый сход лавин. Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) говорит о гибели как минимум семи человек — все из числа водителей, застрявших в снежном плену из-за схода лавин.

Сайт «Настоящее время» говорит о восьми жертвах.

Специалисты КЧС продолжают разгребать снег на месте схода лавин. Они сообщают, что, возможно, будут обнаружены новые жертвы природного бедствия.

Снежные потоки сошли на разных участках дорог Душанбе-Худжанд, Душанбе-Джиргиталь, Хорог-Ишкашим и Хорог-Дарваз. На данный момент из-за опасности схода лавин закрыт участок автотрассы Душанбе-Худжанд от 54 до 71 км.

Как сообщает таджикское информагентство «Авеста», для расчистки автодороги от снега дорожная служба компании Innovative Road Solutions (IRS) выделила шесть единиц техники. Они расчищают снег с двух сторон дороги. На месте круглосуточно работают Штабы по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сильный сход лавин в горных районах Таджикистана был и в конце января. Тогда на трассе Душанбе-Худжанд было эвакуировано около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей.

Уровень снега на некоторых участках достигал 10 метров, что затрудняло очищение дорог от снега.

Фото: Asia-Plus

Видео: Настоящее время

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