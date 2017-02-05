Международная организация труда (МОТ) заявила, что в Узбекистане прекращена практика детского труда при сборе хлопка. Ранее по узбекскому радио и телевидению населению рассказывали о недопустимости эксплуатации детей.

МОТ выпустила отчет, в котором объявила, что в Узбекистане прекращена практика детского труда при сборе хлопка.

«Неприемлемость детского труда признается всеми слоями общества: властями, преподавателями, специалистами, фермерами, родителями и самими детьми. Узбекистан прекратил практику организованного детского труда», — указывается в отчете МОТ.

Для того, чтобы остановить принудительное использование детей в работе, по всей стране были созданы call-центры, которые позволяют населению сообщать о нарушениях трудового законодательства.

О недопустимости эксплуатации детей в сборе хлопка рассказывали по радио и телевидению, среди населения распространялись соответствующие брошюры и листовки.

МОТ и дальше будет следить за недопущением детского и принудительного труда в стране.

В зоне риска все также остаются студенты и сотрудники образовательных и здравоохранительных учреждений, которых ежегодно в принудительном порядке отправляют на сбор хлопка.

Узбекистан ратифицировал женевскую Конвенцию «О запрете и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» еще в 2008 году, но это не повлияло на прекращение использования труда несовершеннолетних в аграрном секторе.

Сдвиги в прекращении эксплуатации детей при сборе хлопка начались при сотрудничестве с МОТ и Всемирным банком, которые запустили ряд программ, призванных помочь стране отойти от хлопководства.

По итогам последней хлопкоуборочной кампании МОТ и Всемирный банк решили продлить свое сотрудничество в Узбекистане еще на два года.

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