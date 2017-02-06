Повествование ведётся от лица одного из основателей «Клоопа» Бектура Искендера.

Кыргызский общественный телеканал (КТРК) начал показывать реалити-шоу «Келин», которое стало предметом ожесточенных дебатов. С дебатами можно ознакомиться здесь.

Чуть позже я выпущу свою колонку про это реалити-шоу.

Но прежде чем выпускать, я решил посмотреть первый выпуск с отборочным раундом, ибо главный аргумент, который использует глава КТРК Илим Карыпбеков в дебатах с противниками передачи, звучит примерно так: «Посмотрите, потом говорите».

Окей. Я решил посмотреть и параллельно вести текстовую трансляцию. Из-за этого пришлось постоянно нажимать на паузу, и в итоге я смотрел 40-минутную передачу на протяжении примерно трёх часов.

Это было нелегко. Но я выжил.

ВНИМАНИЕ: В текстовой трансляции периодически встречается мат. Иногда встречается стёб. Показавшиеся мне интересными перлы выделены жирным. Особенно яркие перлы выделены жирным и НАПИСАНЫ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Приятного чтения. Над трансляцией будет полная видеозапись, если кому захочется пережить мой опыт:

Текстовая трансляция первого выпуска реалити-шоу «Келин» от Бектура Искендера: