Генеральная прокуратура изучила видео на YouTube с речью президента Алмазбека Атамбаева за 2013 год. В смонтированном ролике генпрокуратура нашла «искажение» и «дискредитацию» президента.

Анализом видеороликов занимались Центр судебных экспертиз при Минюсте и Института философии и политико-правовых исследований Академии наук. Эксперты вынесли решение, что смонтированный ролик на YouTube «дискредитирует» главу государства.

На видео Атамбаев выступает с речью во время церемонии начала строительства Верхне-нарынского каскада ГЭС в 2013 году.

Оригинал видео:

В версии, опубликованной пользователем Ron Stoparic 5 августа 2013 года, Атамбаев якобы произносит фразу на кыргызском языке «Нарындыктар малчысынар, мына койсунар» (перевод — «Нарынчане, вы пастухи, вы бараны»).

Смонтированное видео:

Согласно генпрокуратуре, в оригинале президент говорит «Мына нарындыктар малчысынар. Мына кой сарай жыйырма жыл тазалабаса, анан кыгын бир кундо тазаласа болобу?» (перевод — «Нарынчане, вы же пастухи. Возьмем сарай для баранов. Если не чистить 20 лет навоз в сарае, разве очистишь его за один день?»)

По сообщению генпрокуратуры, некоторые СМИ также смонтировали видео так, что слово малчысынар (пастухи) стало словом малсынар (скот).

Эксперты заключили, что вырванные из контекста слова и искаженные фразы могут вызвать у людей «негативное мнение» о президенте.

«Более того, отдельные слова, использованные в смонтированной видеозаписи и, соответственно, в ряде публикаций, содержат в себе действия, направленные на возбуждение межрегиональной вражды», — заключила генпрокуратура.

Все материалы дела ведомство направило в Госкомитет нацбезопасности, чтобы тот вынес «процессуальное решение» по ролику.

Причиной проверки этого видео стало критикующее Атамбаева стихотворение Темирлана Ормукова, который брал за основу высказывания президента из этого видео.

ГКНБ проверяет критиков Атамбаева

Это уже не первый раз, когда Генпрокуратура и спецслужбы проверяют и допрашивают пользователей за негативные публикации об Атамбаеве в соцсетях.

В начале января зампредседателя ГКНБ Болот Суюмбаев в ответ на запрос депутата про-президентской партии СДПК Ирины Карамушкиной, привел список людей, критикующих президента в фэйсбуке.

Сами пользователи утверждали, что их лишают свободы слова, а некоторые отрицали, что критиковали Атамбаева и были удивлены своим появлением в списке.

Еще до этого, в декабре 2016 года, Госкомитет нацбезопасности допросил жителя Иссык-Кульской области из-за сатиры в адрес Атамбаева.