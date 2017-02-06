Транспортная прокуратура выявила 20 незаконных построек возле аэропортов в Баткене и Джалал-Абаде. Эти здания перенесут или снесут.

Прокуратура сообщает, что местные власти «незаконно» выделили землю для жилых и нежилых зданий вблизи взлетно-посадочных полос аэропортов Баткена и Джалала-Абада. На этих участках ведется строительство 20 зданий.

Госэкотехинспекция должна будет перенести или снести здания, которые незаконно построили, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов.

По данным прокуратуры, несмотря на то, что аэропорты Джалал-Абада и Баткена функционировали с 1970-года, они не внесены в генпланы этих городов.

Местные власти этих городов должны будут включить аэропорты в генпланы и внести туда планируемое расширение аэропортов и удлинения взлетно-посадочных полос.

Проверки аэропортов в городах Кыргызстана начались после крушения грузового «Боинга-747» на поселок Дачи-СУ возле аэропорта «Манас» 16 января 2017 года. В результате крушения погибли 39 человек — из них 4 члена экипажа.

Правительство уже заявило, что строить на месте разрушенных домов ничего не будут.

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Соавтор: Бексултан Амантур уулу

Фото на главной: Баткенский аэропорт.