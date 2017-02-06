Фракция «Республика — Ата-Журт» не будет требовать отставки спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, потому что «лучше худой мир, чем война». Ранее фракция обвиняла его в нарушении регламента.

Лидер «Республики — Ата-Журта» Омурбек Бабанов заявил 6 февраля, что его фракция не будет ставить вопрос о снятии Турсунбекова с должности спикера.

«Лучше худой мир, чем война. Этот год исторический — выборы президента. Жогорку Кенеш должен быть стабильным, тем более, две фракции заявили о вотуме недоверия правительству», — сказал он.

Ранее Бабанов возмущался тем, что с позволения Турсунбекова количество социал-демократов в комитете по конституционному законодательству увеличилось на двух депутатов.

Теперь в комитете состоят семь депутатов из СДПК. Всего в комитете 17 парламентариев.

Бабанов сказал, что в комитете не может быть более четырех депутатов от одной фракции. Он также возмутился тем, что спикер постоянно комментирует слова депутатов.

Лидеру «Республики — Ата-Журт» не понравилось отношение Турсунбекова к социал-демократам, лидером которых он был до апреля 2016 года. Он считает, что спикер относится к ним «по-особому».

«Всем надо давать слово. Спикер должен одинаково относиться ко всем депутатам. Но сейчас он несправедлив, особое отношение у него к фракции СДПК», — сказал тогда Бабанов.

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