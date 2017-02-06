Около 500 тысяч человек собрали митинги по всей Румынии — граждане недовольны поправками, которые позволят осужденным за коррупцию выйти на свободу. Несмотря на то, что правительство отказалось от изменений, люди продолжают протестовать.

Самая масштабная акция протеста за последние 25 лет собрала от 300 до 700 тысяч человек по всей Румынии. Граждане недовольны постановлением по изменению Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Поправки позволяют освободить осужденных за коррупцию, если сумма ущерба была ниже $47,5 тысяч.

Митинги в городах Румынии продолжаются более двух недель — самая масштабная акция прошла в Бухаресте и собрала 250 тысяч человек.

В итоге правительство согласилось на требования демонстрантов и отменило поправки, но граждане продолжают протестовать. Участники протестов не верят властям и считают, что правительство может не сдержать слово и незначительно отредактировать постановление и направить его в парламент.

Инициатором поправок был премьер-министр Сорин Гриндяну. Он обосновал их необходимость «переполненностью» тюрем Румынии. Если бы правительство не отменило поправки, то они заработали с 10 февраля.

Кроме освобождения чиновников, Гриндяну предложил амнистировать заключенных, осужденных на срок ниже 5 лет, беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми.

Если бы поправки заработали, то под амнистию попали бы политик Ливиу Драгня, осужденный на условный срок по делу о коррупции с ущербом в 24 тысячи евро, и медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.

Изменения в Уголовный кодекс вызвали критику не только внутри страны, но и со стороны Евросоюза и США. «Борьба с коррупцией должна быть усилена, а не ослаблена», — заявила Европейская комиссия.

Германия, Франция и США предупредили власти Румынии о том, что принятие Указа поставит под угрозу отношения Румынии с ЕС и НАТО.

Две недели протестов

Британская газета The Guardian пишет, что первые митинги начались в ночь с 22 на 23 января. Тогда на протесты против поправок вышли десятки тысяч человек.

Поддержали митингующих и румынские граждане, проживающие в Лондоне, Брюсселе, Париже, Копенгагене и других городах мира.

В ночь с 29 по 30 января число митингующих возросло до 100 тысяч. В столице против решения правительства выступили 50 тысяч человек.

Протестующие в Бухаресте собрались ближе к полуночи на площади Виктория, возле дома правительства, скандируя «Воры!» и требуя отставки Гриндяну. Горожане бросали в здание правительства снежки и куски льда.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал 31 января на своей странице в фэйсбуке «черной пятницей» и «днем траура для верховенства закона».

Йоханнис сам присоединился к акциям протеста. Он назвал правительство «бандой политиков», которая хочет ослабить государство.

В ночь с 1 на 2 февраля количество протестующих по всей стране возросло до 200 тысяч, из них 80 тысяч в Бухаресте. Для обеспечения правопорядка перед домом правительства поставили отряды полиции.

В воскресенье 5 февраля правительство Румынии было вынуждено отменить постановление. Гриндяну заявил, что «не хочет разделять народ» и объявил об отмене поправок.

Румыния — одна из беднейших стран Евросоюза, одной из причин которой называют высокий уровень коррупции. При этом в 2016 году страна показала наибольший экономический рост в ЕС.

Соавтор: Чынгыз Асангулов

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