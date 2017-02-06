Экс-премьер-министр Темир Сариев заявил, что будет участвовать в президентских выборах. Политик уже составил программу развития страны и планирует инициировать поправки в Конституцию.

Бывший глава правительства Темир Сариев собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся осенью 2017 года.

Свое решение Темир Сариев озвучил на съезде партии «Ак-Шумкар» 4 февраля. Делегаты партии принял резолюцию своего лидера.

Сариев утверждает, что в качестве президента он начнет борьбу с коррупцией и запустит промышленные предприятия. Кроме того, он обещает инициировать поправки в Конституцию.

«Экс-премьер указал на пробелы в Конституции, заявив, что партия инициирует новые изменения в Основной закон. Темир Сариев считает, что половина парламента должна формироваться по партийным спискам, другая – из числа самовыдвиженцев», — пишет сайт радио «Азаттык».

Ранее в кыргызских СМИ появилась информация, что на пост президента планирует баллотироваться Ахматбек Келдибеков.

Темир Сариев — 53-летний экс-премьер-министр, экс-депутат парламента, экс-министр финансов и один из членов бывшего Временного правительства.

В 2015 году Сариев был избран премьер-министром Кыргызстана, но уже год спустя оставил эту должность после скандала вокруг строительства трассы Балыкчы-Корумду. Место премьер-министра занял Сооронбай Жээнбеков.

Скандал вокруг тендера

По результатам тендера на строительство трассы Балыкчы-Корумду правительство обвинило министра транспорта и коммуникаций Аргынбека Малабаева в невыполнении своих функциональных обязанностей и нанесении ущерба государству.

Китайская компания «Лонг Хай», победившая в тендере на строительство дороги, не имела лицензии на проведение ремонтных работ. Кроме того, было установлено, что тендер проводился с нарушениями роде со срыва сроков, ошибками на портале госзакупок и недофинансированием строительства трассы.

Малабаев снял с себя ответственность, обвинив своего заместителя, и заявив о причастности премьер-министра Сариева к тендеру. По его словам, премьер-министр лоббировал интересы китайской компании.

Сариев предложил президенту снять Малабаева с должности министра. Но администрация президента предложение премьер-министра не удовлетворила.

Президент поручил Антикоррупционной службе ГКНБ проверить нарушения по тендеру.

Политическая карьера

Началом политической карьеры Темира Сариева можно назвать 2000 год, когда он становится депутатом парламента. Ранее он занимал ряд должностей на фабрике, Аламединском райисполкоме, открыл товарно-сырьевую биржу и занимался бизнесом.

С 2000 по 2007 Темир Сариев — депутат парламента и член комитета по бюджету и финансам.

С 2008 года занимает должность председателя политической партии Союз демократических сил «Ак-Шумкар».

В 2010 году Сариева назначают заместителем председателя временного правительства и министром финансов. В том же году на выборах в парламент его партия не проходит в Жогорку Кенеш, набрав менее трех процентов голосов.

В 2011 году Темир Сариев возглавляет Министерство экономики и занимает должность министра вплоть до 2015 года, когда его назначают премьер-министром.

В апреле 2016 года премьер-министр Темир Сариев подает в отставку.

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