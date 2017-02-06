Социал-демократы смогли войти в коалицию большинства джалал-абадского горкенеша. Предыдущий альянс партий был сформирован без них, чем вызвал недовольство депутатов СДПК.

СДПК, «Кыргызстан» и «Республика — Ата-Журт» создали новое коалиционное большинство в горкенеше Джалал-Абада. В него вошли 18 из 31 депутатов. Это вторая попытка создать коалицию за последний месяц.

Первая коалиция была создана 12 января из «Онугуу — Прогресса», «Республики — Ата-Журт» и «Ата-Журта».

Однако пропрезидентским социал-демократам не понравилось находиться в оппозиции и они назвали коалицию «незаконной».

Создававшие коалицию депутаты «Онугуу-Прогресса» сказали, что альянс был сформирован без социал-демократов и депутатов от «Кыргызстана», потому что их не было на заседании.

Сами СДПК и «Кыргызстан» объяснили отсутствие тем, что «обсуждали создание коалиции» в другом месте.

В итоге, первая коалиция распалась из-за того, что «Республика — Ата-Журт» вышла из нее и перешла на сторону СДПК и «Кыргызстана».

Депутатов Джалал-Абадского городского кенеша выбрали 11 декабря.