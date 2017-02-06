Несколько десятков человек вышли на митинг в Нарыне с требованием снизить в три раза цены на электричество и в два раза — на уголь. В начале января жители Нарынской области столкнулись с нехваткой угля.

Один из организаторов митинга Эркин Асаналиев сообщил Kloop.kg, что на протест собрались около 200 человек, которые требуют снижения цен на уголь и электричество.

Однако, согласно данным МВД, а также фотографиям с митинга, на него вышло от 30 до 50 человек.

Сейчас тонна угля стоит 4 тысячи сомов, жители требуют снизить цену до 2 тысяч. Еще одно требование касается снижения стоимости электричества во время зимнего периода с 2 сомов 16 тыйынов до 77 тыйынов за кВт/час.

«Мы собрались на центральной площади города. Как обычно есть люди провокационные, оплаченные стороной госадминистрации. Сейчас народ стоит, спорим», — рассказал Асаналиев в интервью Kloop.kg.

После переговоров с местными властями, митингующие разошлись, так и не решив вопрос.

Асаналиев сообщил, что жители будут организовывать новый митинг, куда постараются привлечь представителей министерств и правительства.

На следующем митинге, по словам Асаналиева, также будет поднят вопрос об увеличении социальных выплат жителям.

По словам Асаналиева, правительство планирует отпускать жителям области дополнительные 1000 кВт/часов электроэнергии по льготной цене. Но решение об этом примут только в 2018 году.

По данным МВД, ситуация на митинге была «спокойной».

Нехватка угля

В начале января 2017 года местные жители возмущались тем, что регион оставался без угля более недели. Тогда депутаты парламента подняли этот вопрос на заседании, но спикер Чыныбай Турсунбеков заверил, что 17 машин с углем отправились в Нарын, чтобы обеспечить население.

До этого местные власти заявляли о полной готовности к зимнему периоду, но позже полпред правительства в Нарыне Аманбай Кайыпов признал, что в регионе «ощущается острая нехватка твердого топлива».

Зимой температура в регионе ночью достигала -28 градусов по Цельсию, что вынудило власти отменить занятия в школах.

Уголь для местных жителей в основном поставляется из двух месторождений — Кара-Кече и Турук.

В начале 2016 года жители Жумгальского района Нарынской области, в котором находится Кара-Кече, вышли на митинг, требуя от властей не передавать месторождение иностранным инвесторам.

Жители области также выходили на митинг с требованием отменить «незаконный» аукцион на разработку угля на месторождении Турук.

Фото: «АКИпресс».