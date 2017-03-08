В начале марта видеоролик о природе Кыргызстана победил в номинации «видео» конкурса National Geographic. Какие еще красивые ролики о природе Центральной Азии есть в Youtube? Мы выбрали несколько задевающих нас за живое. Они – не просто повод еще раз полюбоваться на красоту. Они заставляют задуматься: что мы можем потерять, если будем считать, что у нас нет проблем с окружающей средой? Эти красивые видео через много лет могут остаться просто напоминаниями о том, что мы утратили.

Оригинал материала опубликован на сайте ЛИВЕНЬ. Living Asia. Автор статьи – экс-редактор Kloop.kg Дмитрий Мотинов.

Леса

Один из красивейших лесов Казахстана растет прямо посреди озера Каинды в Алматинской области. Видеографы любят это место за необычную картинку – огромные ели растут здесь прямо из воды.

В Кыргызстане есть свой знаменитый лес – Арсланбоб, который расположен в Джалал-Абадской области. Здесь растут, в основном ореховые деревья, высота которых достигает 30 метров.

Озера и реки

Неудивительно, что победивший в конкурсе National Goeographic ролик из Кыргызстана был посвящен именно озерам. Они вместе с реками – одна из главных достопримечательностей и гордостей Центральной Азии.

Авторы ролика LOST IN KYRGYZSTAN, ставшего победителем конкурса National Geographic, Сара Иззи и Тимур Тугалев показали в своем короткометражном фильме красоту Орто-Токойского водохранилища и озера Сон-Куль, расположенных в Нарынской области. Есть в ролике и Иссык-Куль – самое известное центральноазиатское озеро, ставшее символом Кыргызстана. Съемки этого видео проходили в течение недели.

Вода – невероятно важный ресурс, из-за которого на приграничных территориях нередко происходят конфликты, порой вооруженные – так люди делят реки. Эта тема для стран Центральной Азии стоит довольно остро.

Главные реки Таджикистана – Пяндж и Вахш, которые при слиянии образуют Амударью. Хотя она и начинается с таджикской территории, растягивается она на территории страны совсем немного – всего на 85 километров.

Озера Центральной Азии – это и источник вдохновения. В 2013 году итальянский певец Сон Паскаль, живущий в Казахстане, снял клип на берегу Большого алматинского озера. Оно расположено всего в 15 километрах от Алматы.

А здесь вы можете посмотреть одно из видео, вошедших в проект. Оно рассказывает о той душераздирающей трагедии, что произошла с Аральским морем.

Горы

В Центральной Азии много гор и снега – неудивительно, что горный туризм здесь очень популярен и имеет большой потенциал.

В Таджикистане туристов привлекают ледники и снежные склоны Памира. Здесь расположены четыре пика высотой более 7000 метров.

Животные

Природу Центральной Азии, как и любого другого региона, нельзя представить без тех, кто ее населяет – животных. Многие из них находятся на грани исчезновения. Например, снежные барсы, обитающие на территории Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и которые попали в Красную книгу всех трех республик еще в XX веке – в мире их не больше семи тысяч.

Красивые кинематографичные ролики о барсах в естественной среде в интернете вы найдете вряд ли – эти животные очень осторожны и сторонятся людей. Но есть много интересных видео, снятых учеными на специальные фотоловушки, расставленные в горах.

В Казахстане есть своя боль – сайгаки, популяция которых в 2015 году резко сократилаль на 90%. Больше 200 тысяч антилоп просто погибли без видимых причин.

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