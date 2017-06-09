«Чудо-женщина»: Наивная надежда

Новый фильм разительно отличается от предыдущих лент киновселенной DC — хотя бы тем, что полностью оправдывает надежды, которые на него возложили, и определенно выигрывает в сравнении.

Если сравнить фильм о Чудо-женщине с последним продуктом киновселенной DC — «Отрядом самоубийц», то лента с Галь Гадот выигрывает за счет юмора. В этом фильме его намного больше, и он не кажется чужеродным и отталкивающим, как в «Отряде».

Чудо-женщина как личность раскрыта лучше, чем Супермен в двух предыдущих проектах — «Человеке из стали» и «Бэтмене против Супермена». Режиссеру Пэти Дженкинс удалось воплотить героиню комикса в разы качественнее, чем Заку Снайдеру, в фильмах которого герои могут разорваться от уровня пафоса и брутальности.

«Чудо-женщина» выше по всем параметрам более ранних проектов киновселенной. Единственное, что режет глаза — спецэффекты в финале картины. Их там слишком много, и не все выглядят удачно, а это не то, что ты ожидаешь от картины с бюджетом в 120 млн долларов.