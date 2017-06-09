«Чудо-женщина»: Наивная надежда

На большие экраны вышел спин-офф кинематографической вселенной DC «Чудо-женщина». Сольное появление женщины-супергероини в кино было не идеальным, но много лучше, чем фильмы из той же киновселенной про супергероев мужчин.
Кинокомпания Warner Bros выпустила фильм «Чудо-женщина» — это первое «сольное» появление героини со времен релиза «Бэтмена против Супермена», вышедшего на экраны год назад.
Главную героиню Диану воплотила прекрасная Галь Гадот, обычно игравшая второстепенных персонажей. «Половинкой» любовной линии Стивом Тревором стал Крис Пайн — это его первая роль в комиксе, но не в качестве супергероя, а в виде амурного интереса героини.
Среди прочих актеров, сделавших фильм запоминающимся, Робин Райт — запавшая в душу своей харизматичной героиней в «Карточном домике» (ну или инфантильной в «Санта-Барбаре») и Дэвид Тьюлис — его лицо знакомо вам из-за волшебника Римуса Люпина из «Гарри Поттера» и отца из «Мальчика в полосатой пижаме».
Нельзя не отметить и многочисленных амазонок — среди них можно заметить супермодель бренда «Виктория Сикрет» Дуцен Крез.
Новый фильм разительно отличается от предыдущих лент киновселенной DC — хотя бы тем, что полностью оправдывает надежды, которые на него возложили, и определенно выигрывает в сравнении.
Если сравнить фильм о Чудо-женщине с последним продуктом киновселенной DC — «Отрядом самоубийц», то лента с Галь Гадот выигрывает за счет юмора. В этом фильме его намного больше, и он не кажется чужеродным и отталкивающим, как в «Отряде».
Чудо-женщина как личность раскрыта лучше, чем Супермен в двух предыдущих проектах — «Человеке из стали» и «Бэтмене против Супермена». Режиссеру Пэти Дженкинс удалось воплотить героиню комикса в разы качественнее, чем Заку Снайдеру, в фильмах которого герои могут разорваться от уровня пафоса и брутальности.
«Чудо-женщина» выше по всем параметрам более ранних проектов киновселенной. Единственное, что режет глаза — спецэффекты в финале картины. Их там слишком много, и не все выглядят удачно, а это не то, что ты ожидаешь от картины с бюджетом в 120 млн долларов.
Поклонникам комикс-франшизы будет заметно становление героини. Если в «Бэтмене против Супермена» нам ее показали как состоявшуюся и даже брутальную героиню, которая много повидала в своей жизни, то в этом фильме она растет и меняется от наивной девушки, готовой помогать всем, до воительницы, разочарованной в людях.
Режиссер Пэтти Дженкинс отлично справилась со своей работой и представила период Первой мировой войны со всеми смертями, боями и их последствиями. Отдельно хотелось бы отметить то, как показаны города и краски в фильме.
Если мир Дианы показан солнечным и ярким, то ее же мир в Лондоне становится серым и печальным, как раз под стать событиям тех времен.
Есть в картине и минусы — персонажи недостаточно хорошо раскрыты, а главный антагонист и вовсе появляется ненадолго. Злодей выполнил скорее функцию удобной мебели, чем полноценного героя; кроме того, ему не хватило харизмы, и он ничем не запоминается.
«Чудо-женщина» — неплохой боевик, на который стоит сходить. Режиссеру Пэтти Дженкинс удалось, пусть и не без огрехов (например, излишнего использования эффекта слоумо), воплотить один из популярнейших комиксов вселенной DC.
Фильм отчетливо демонстрирует, что на войне все средства хороши, а кинолента органично вписывается во вселенную Лиги справедливости.
Фото: Кинопоиск, Popsugar
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