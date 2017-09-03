Музыкант Лео Рохас приехал из Эквадора для участия в IV Фестивале эпосов народов мира. Рохас считается лучшим в мире исполнителем кавера на мелодию «Одинокий пастух».
Министерство культуры и туризма заявило, что на фестивале эпосов для бишкекчан выступит эквадорский пан-флейтист Лео Рохас.
Рохас стал участником IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира, который пройдет с 4 по 6 сентября в Бишкеке.
На выступление музыканта можно прийти:
По происхождению Рохас индеец, родом из Эквадора, но наибольшую популярность приобрел в европейских странах.
Пан-флейтист прославился в 2011 году после победы в германском телешоу «Das Supertalent». На шоу он исполнил композицию немецкого музыканта Джеймса Ласта «Одинокий пастух».
Сейчас кавер-версия Рохаса считается лучшей. Релиз версии Рохаса на композицию «Одинокий пастух» состоялся сразу после финала шоу, где поднялся до 48-го места в чартах.
Кроме того, его узнают по саундтрекам к фильму «Последний из Могикан» и мультфильму «Король лев».