Музыкант Лео Рохас приехал из Эквадора для участия в IV Фестивале эпосов народов мира. Рохас считается лучшим в мире исполнителем кавера на мелодию «Одинокий пастух».

Министерство культуры и туризма заявило, что на фестивале эпосов для бишкекчан выступит эквадорский пан-флейтист Лео Рохас.

Рохас стал участником IV Всемирного фестиваля эпосов народов мира, который пройдет с 4 по 6 сентября в Бишкеке.

На выступление музыканта можно прийти:

4 сентября — концерт в Национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

5 сентября — во время Парада культурного разнообразия возле здания филармонии.

По происхождению Рохас индеец, родом из Эквадора, но наибольшую популярность приобрел в европейских странах.

Пан-флейтист прославился в 2011 году после победы в германском телешоу «Das Supertalent». На шоу он исполнил композицию немецкого музыканта Джеймса Ласта «Одинокий пастух».

Сейчас кавер-версия Рохаса считается лучшей. Релиз версии Рохаса на композицию «Одинокий пастух» состоялся сразу после финала шоу, где поднялся до 48-го места в чартах.

Кроме того, его узнают по саундтрекам к фильму «Последний из Могикан» и мультфильму «Король лев».