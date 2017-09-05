Полнометражный фильм кыргызского режиссера Эрнеста Абдыжапарова «Саякбай. Гомер XX века» получил «Визуальную инновационную премию за передачу устных традиций» Монреальского кинофестиваля «Золотой меридиан».

Руководитель фонда «Саякбай манасчи» Самат Ибраев сообщил, что актеры и режиссер не смогли поехать на церемонию награждения, поэтому приз получала кыргызский консул в Монреале Александра Окунева.

Фестиваль стартовал 24 августа и завершился 4 сентября. В нем приняли участие около 250 режиссеров всего мира, но отбор прошли только 18 кинолент.

Кинокартина «Саякбай» посвящена жизни и творчеству Саякбая Каралаева — одного из самых известных сказителей кыргызского эпоса «Манас».

Роль Саякбая Каралаева исполнили три актера: Марат Жанталиев в пожилом возрасте; Бактыбек Нурмат уулу в зрелом возрасте; Умот Доолот уулу в детстве.

В фильме появляется персонаж кыргызского писателя Чынгыза Айтматова, роль которого исполнял его младший сын Эльдар Айтматов.

Премьера фильма «Саякбай. Гомер XX века» в Кыргызстане пройдет 7 сентября.

Монреальский международный кинофестиваль — один из старейших в Канаде и единственный соревновательный кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), проходящий в Северной Америке.

Цель кинофестиваля — поощрение культурного разнообразия и взаимопонимания между странами.

В 2016 году на кинофестивале Кыргызстан представляла картина «Завещание отца» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара. Фильм победил в категории «Лучший дебют».

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