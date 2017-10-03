Один из крупнейших мировых производителей часов собирается значительно увеличить продажи в Кыргызстане. Сколько кыргызстанцев могут купить себе дорогие модели Casio, и как компания собирается конкурировать с «умными» часами — об этом рассказал глава отдела продаж Casio по Средней Азии Митсуру Сайдо.

МАТЕРИАЛ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ CASIO ПУБЛИКУЕТСЯ НА KLOOP.KG НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Официальное кыргызское представительство компании Casio — «Бишкек Стар Компани» — открылось в 2015 году, и с тех пор японская корпорация усиленно занимается продвижением своих часов в стране через онлайн- и офлайн-магазины.

На конференции, которая прошла 29 сентября 2017 года в Бишкеке, собрались представители более 10 магазинов.

Основной темой этой встречи стали планы компании по увеличению продаж и укреплению своих позиций на кыргызском рынке — глава отдела продаж часов Casio в Средней Азии Митсуру Сайдо объявил участникам, что в планах компании продавать в Кыргызстане в три раза больше часов к 2019 году.

«Кыргызстан обладает наибольшим потенциалом среди стран Средней Азии, и мы поставили цель увеличить продажи компании в три раза к 2019 году в сравнении с 2016. Основной упор будет делаться на продвижение по трем направлениям — линейка G-Shock, линейка Edifice и линейка General», — сообщил Сайдо участникам.

Точных цифр продаж и доходов Casio в Кыргызстане компания не раскрывает, но через два года ожидает продать в 2,5 раза больше часов из линейки G-Shock, и в 4 раза — из линеек General и Edifice.

Исследование японской компании показало, что в Кыргызстане 5,6 миллионов человек могут позволить себе часы Casio из «недорогого сегмента», и именно на него будут делать упор в местном офисе компании.

В Кыргызстане представлены пять линеек часов: Baby-G, G-Shock, Edifice, Sheen, Pro Trek, General.

Интервью Митсуру Сайдо — главы отдела продаж часов Casio в Средней Азии:

Kloop.kg: Компания Casio — крупнейший производитель часов в мире. Какие преимущества перед конкурентами есть у вашей продукции?

Митсуру Сайдо, компания Casio: Наша компания применяет инновационные технологии к оригинальным продуктам: соответственно, Casio — не очень дорогие, но очень качественные часы, если сравнивать с ближайшими конкурентами.

Casio разрабатывает маркетинговые стратегии, которые базируются на самом продукте, на качестве и на ценности продукта, а также на позиционировании бренда.

Kloop.kg: Мы изучили ассортимент в нескольких онлайн-магазинах с часами Casio и заметили, что в Кыргызстане не продаются модели дороже 1000 долларов США. Почему на рынке Кыргызстана нет «дорогих» моделей часов и планируете ли вы завозить их сюда?

Митсуру Сайдо: У Casio на самом деле есть такие модели, но сейчас мы не предлагаем их в Кыргызстане из-за достаточно низкого спроса на такие модели. Если в ближайшем будущем люди с более высоким уровнем дохода будут брать такие часы, мы начнем их продавать.

Kloop.kg: В вашей презентации указывалось, что около полумиллиона человек в Кыргызстане могут позволить себе более дорогие модели. Это какой-то маркетинговых ход для того, чтобы нарастить количество потребителей, а потом продавать им более дорогие модели — например, за 3000 долларов США?

Митсуру Сайдо: Мы составляем план продаж и видим, что те 400 тысяч человек, которые могут покупать более дорогие модели, скорее пойдут и купят какой-нибудь классический швейцарский бренд.

Kloop.kg: Вроде «Омеги» или «Ролекса»?

Митсуру Сайдо: Да, хотя «Омега» и «Ролекс» немного дороже, чем наши модели. И наша цель — закрепиться в среднем ценовом сегменте. Мы постепенно будем захватывать более высокий ценовой сегмент.

Есть такие модели, которые имеют функции GPS и приема радиосигнала. Чтобы использовать такие часы в стране, необходимо получить разрешение от правительства Кыргызстана. Такое разрешение стоит достаточно дорого — как только мы сможем сказать, что у нас есть гарантированный спрос на такие модели, Casio запросит разрешение у правительства. И тогда мы сможем поставлять часы с функционалом, который будет стоит больше 1000 долларов США.

Kloop.kg: Среди часов, которые вы продаете в Кыргызстане, какие модели более популярны: спортивные, дизайнерские или же ретро?

Митсуру Сайдо: Сейчас мы наблюдаем достаточно сильный спрос на часы линейки Edifice — они более классические, подходят под костюм или какие-то официальные мероприятия.

Это связано с тем, что сейчас самые большие доходы у населения в возрасте от 30 до 40 лет, и такие люди предпочитают более презентабельные часы.

Кыргызстан уникален тем, что только здесь имеется равнозначный спрос и на G-Shock, и на Edifice. Молодежь здесь, к сожалению, имеет более низкий доход, чем люди от 30 до 40 лет, но при этом предпочитают G-Shock — это более спортивный стиль, более подходящий для молодежи.

Также у нас есть часы Baby-G и Sheen — они предназначены для девушек, но, по каким-то причинам, девушки не любят носить часы. Несмотря на это, у нас наблюдается рост продаж Baby-G и Sheen — не так быстро, как хотелось бы, и G-Shock и Edifice, несомненно, в лидерах.

Kloop.kg: На нашем рынке много подделок. Как компания борется с ними?

Митсуру Сайдо: Ответ на этот вопрос прост — если вы покупаете часы в магазине, пожалуйста, спрашивайте официальный гарантийный талон от Casio. То есть, чтобы определить оригинальность часов, надо спрашивать гарантийную карточку, если гарантийной карточки нет, то, скорее всего, эти часы либо контрабанда, либо подделка.

Kloop.kg: Мы заметили, что у компании «Bishkek Star» (официальный дистрибутор Casio в Кыргызстане) нет официального сайта, на котором были бы ссылки на авторизованных дилеров…

Митсуру Сайдо: Достаточно полезное замечание и мы думали над этим, но пока не успели это внедрить. В самое ближайшее время наша IT-команда будет этим заниматься.

Kloop.kg: Какова ваша стратегия развития компании в Кыргызстане в ближайшие 5 лет?

Митсуру Сайдо: Для продвижения часов Casio на кыргызстанском рынке необходимо следовать традиционным качествам и посылам бренда Casio.

У Casio есть две главные силы: технологии, которые они применяют в электронных часах, и технология аналоговых часов, которые при комбинации меняют представление о часах у потребителей. Casio играет на мощи электроники, чтобы создавать часы с дерзкими инновациями.

Основываясь на этих принципах, Casio придумала новый маркетинговый тренд — концепт Casio Connected: он соединяет часы, мобильные телефоны и, возможно, музыкальный плеер, потому что есть модель G-Shock, которая может проигрывать музыку.

Видеоролик о концепции Casio Connected на английском языке:



На данный момент и в будущем Casio Connected и подобного рода часы будут давать возможность соединения между девайсами: часами, телефоном и, скажем, тем же самым плеером.

Важный момент: множество часов, даже генеральной категории, которые стоят $30, имеют встроенную солнечную батарею. Вам, по сути, не надо покупать новые батарейки и волноваться о том, что часы сядут. Плюс, можно сказать, это экологичный подход.

Kloop.kg: То есть часы Casio Connected, про которые вы говорите — это подобие Apple Watch, которые соединяются с телефоном и плеером?

Митсуру Сайдо: Да, по сути, компания Casio противопоставляет смарт-часам свои продукты, которые имеют оригинальный дизайн обычных часов, но при этом они могут выполнять часть функций смарт-часов.

Kloop.kg: Но сохраняют свою прочность, водонепроницаемость и другие отличительные качества Casio?

Митсуру Сайдо: Да, и в этом есть весь смысл подобного продукта, что при наличии частичных функций смарт-часов Casio сохраняют все свои традиционные ценности — ударопрочность и надежность.