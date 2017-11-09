«Делать нечего»: Как проходит жизнь памирских кыргызов в Нарыне

В середине октября правительство Кыргызстана переселило несколько семей памирских кыргызов из Афганистана в Нарынскую область. Корреспонденты Kloop.kg посетили их, чтобы узнать, как они живут на новом месте и что собираются делать дальше.

Село Куланак находится в 30 километрах от Нарына. Чтобы попасть сюда и встретиться с памирскими кыргызами, которые живут здесь чуть меньше месяца, из Бишкека нужно ехать часов пять.

Памирцев временно разместили в общежитии местного профлицея. Над входом висит баннер: «Добро пожаловать, памирские родственники!» Милиционер, охраняющий территорию общежития, предупреждает журналистов, что гости из Афганистана устали от репортеров — мол, те приезжают сюда каждый день. Нередко за день репортаж про памирцев приезжают снимать сразу два телеканала, говорит он, и зарубежные гости не особо этим довольны.

Спасительный переезд

Температура на первом этаже общежития, кажется, не сильно отличается от температуры на улице. Но памирцев поселили на втором — там гораздо теплее и цивильнее: видно, что недавно сделали ремонт и поставили кое-какую новую мебель. Кажется, гостям в их новом временном доме скучновато: памирские мужчины сидят в фойе и смотрят концерт народной кыргызской музыки по телевизору. Подростки тем временем почти поголовно «залипают» в смартфоны.

Слова милиционера с первого этажа оказались справедливыми — когда мы пытаемся заговорить с памирцами о том, как проходит их адаптация в Кыргызстане, они не особо охотно идут на контакт и лишь кивают головой — мол, все хорошо.

Неожиданно в фойе мы встречаем женщину в белом медицинском халате — врач «скорой» приехала по вызову. Оказалось, что одна из молодых памирских женщин перед отъездом в Кыргызстан родила ребенка, который сразу же умер. Теперь ее мучают послеродовые боли — врачи увозят ее на карете скорой помощи в больницу. Доктора говорят, что после обследования будет понятно, придется ли ей пройти амбулаторное лечение, или достаточно будет лечиться в новом доме — общежитии.

В карете скорой помощи

После приезда памирцы находились под пристальным надзором врачей — у четырех из них обнаружили порок сердца, а еще у шестерых — кислородное голодание. Врачи тогда говорили, что приезд в Кыргызстан стал спасением для тех, кто жил с пороком сердца на Памире.

«Тебе народ мой благодарен»

Мы приехали сюда в выходной день, когда у гостей из Афганистана не было никакой учебной программы — в будни они изучают кыргызский язык и математику. В свободное же время подростки предоставлены сами себе — пока что местные власти не организовали для них никаких дополнительных кружков.

«Мы и на улицу выходим, но у нас нет мячей, чтобы поиграть», — с сожалением говорят они. Позже выясняется, что теплых вещей и подходящей для игр обуви у ребят тоже нет — их туфли, стоящие на пороге, в прямом смысле разваливаются. У некоторых из них попросту отваливается подошва. А по общежитию ребята ходят в домашних тапочках.

На вопрос, нравится ли им в Кыргызстане, ребята почти хором отвечают: «Земля хорошая, народ хороший!», словно они заранее выучили этот ответ.

В одной из комнат сидит девочка лет семи и пытается сделать цветок из цветной бумаги. У нее красноватые обветренные щеки, несколько косичек на голове и красное платье. Это Кайриниса — она приехала в Кыргызстан вместе со своей семьей.

Девочка отводит нас в учебный класс и показывает свои тетради по кыргызскому и математике — сейчас сюда по очереди приходят учителя местной школы, чтобы преподавать свои предметы. Видно, что Кайриниса очень хочет учиться — она говорит о своих планах получить образование в Кыргызстане и стать врачом, чтобы потом лечить больных на Памире. Пока же памирские дети и подростки выучили несколько букв кыргызского кириллического алфавита.

Кайриниса рассказывает нам стихотворение, которое ей помогла выучить Турсун-апа — приехавшая сюда специально из Нарына воспитательница Турсун Кочкарбаева: