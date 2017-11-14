Нацбанк введет в оборот вертикальную купюру в 2000 сомов

Введение новой купюры в 2000 сомов Национальный банк приурочил к 25-летию независимости Кыргызстана. Банкнота вертикальная, но ее можно использовать для оплаты товаров и услуг.

Глава национального банка Кубанычбек Кулматов сказал во время презентации 14 ноября, что новая купюра поступит в оборот 17 ноября.

По его словам, банкнота выпущена ограниченным тиражом и не будет допечатываться, но при этом ее можно использовать для оплаты товаров и услуг по всей республике. Однако терминалы эту банкноту принимать не будут.

«Новая купюра, которая вводится в оборот — это первая памятная банкнота, которая выпускается Национальным банком. В то же время — это циркуляционная банкнота (ею можно расплачиваться — прим. редакции)», — сказал Кулматов.

По его словам, вертикальный дизайн новой купюры был выбран, чтобы она отличалась от других купюр, которые есть в обороте.

Представители Нацбанка сказали, что номинал в 2000 сомов был выбран по рекомендации населения. Многие люди обращались с просьбой сделать промежуточную банкноту между 1000 и 5000 сомов.

На новой банкноте обозначены основные символы, которые говорят о независимости кыргызского народа.

Дизайн новой банкноты отражает историю становления кыргызской государственности от древних времен до наших дней.

На лицевой стороне банкноты изображена прародительница тюркских народов Умай-эне, от которой произошли кыргызские племена и Манас, который объединил племена в единый народ. Племена представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур.

Также дизайнеры изобразили в виде цветной голограммы юрту, которая является символом богатства и независимости кыргызов.

На оборотной стороне изображено дерево, как символ жизни и процветания кыргызского народа. Также на купюре изображен пик Хан Тенгри и парящий на фоне озера Иссык-Куль беркут, которые являются символами, свободы, независимости и стремления кыргызского народа к высоким достижениям.

Кыргызстан первым из стран Центральной Азии ввел национальную валюту на территории своей страны. Это произошло 10 мая 1993 года, через два года после развала Советского Союза.

Сейчас в Кыргызстане используются монеты номиналом 50 тыйынов, 1 сом, 3 сома, 5 и 10 сомов и банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 сомов.

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