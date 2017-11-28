«Аккуратнее, великодушный»: Как сцена секса попала в школьное пособие по «Манасу»?

Несколько лет назад в школах и вузах Кыргызстана распространили учебное пособие по эпосу «Манас», которое было рекомендовано для занятий Министерством образования. В этом году один из учителей в Ошской области при детальном чтении этой книги обнаружил в ней описание секса между Манасом и его женой Каныкей.
Предмет «Манасоведение» появился в школах Кыргызстана в 2011 году. Специально для этого писатель Бексултан Жакиев написал сокращенный вариант эпоса «Манас». Этот вариант произведения одобрили в Кыргызской академии образования, а после он получил одобрение еще и в Министерстве образования. Оно рекомендовало пособие для занятий в школах и вузах Кыргызстана.
В 2017 году один из учителей в городе Кара-Суу Ошской области обнаружил в пособии сцены с описанием секса Манаса и Каныкей — это произошло через шесть лет после того, как книга появилась в школах и вузах.
Он написал письмо на имя президента с требованием изъять эти пособия из школ. Администрация президента переслала его запрос в Министерство образования, которое и начало детальную проверку текста пособия.
Претензии учителя возникли к этим отрывкам из пособия:
Оригинал
Ак жарык шамды өчүрүп,
Ак маралдай көшүлүп.
Кызыктуу ишти көрмөккө,
Кырааны менен кошулуп.
Жыпардай жыты буркурап,
Каухардай көзү жылтырап,
Чалкасынан катыптыр,
Чатын кенен ачыптыр.
Оёну чыкты үстүнө
Олжогоюн сүздүрө.
Дословный перевод на русский язык
Белые свечи погасила,
Словно лань, рядом легла.
В надежде увидеть интересное
С богатырём своим воссоединилась.
Благоухает, как цветок,
Глаза сверкают, как алмаз,
Замерла на спине,
Раздвинув шире ноги.
Богатырь лег на нёё,
Проникая неумелым.
После этого начинается описание самого процесса:
Асыл жеңең «Аллалап!»
Ак тамактан жалмалап.
«Алда кандай болом?!» деп,
Ак жибектей буралып,
Алдыда жатып суналып.
Тыягын айкөл матырып,
Кабагы күндөй ачылып.
Түрө түртүп зыргытып,
Түбүнө чейин мылгытып.
— Арстаным, өлүп кетем! — деп,
Айкөлгө жеңең жалынып.
Благородная невеста: «Боже!»,
Ласкает белую грудь.
Спрашивая «Как теперь быть?»,
Извивается как белый шелк,
Растягиваясь, лежа под ним.
Великодушный тот свой вонзает,
Настроение улучшается подобно солнцу.
[…]
Вонзает до глубины,
Умоляет невеста Великодушного:
— Лев мой, умираю я!
Жакиев заканчивает описание так:
Кызыктырып кыңкыстап,
Кыялын жеңең чыгарып.
Тотукуштай кубулуп,
Торгойдой көзү жумулуп.
Аркардай төшү чыңалып,
Ансайын жеңең кыналып:
— Акырын түртчү, айкөл, — деп,
Акышын жеңең чыгарып.
Завлекает и стонет,
Показывает характер свой невеста.
Меняясь, как попугай,
Закрывает глаза как у жаворонка,
Грудь вздымается, как архар.
Все больше прижимается невеста:
— Аккуратнее, великодушный, — говорит она.
Издает стоны невеста.
Представитель Кыргызской академии образования Алмаз Токтомамбетов в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что версия эпоса «Манас» от Жакиева издавалась дважды: первое издание вышло в 2011 году, а второе издание в 2015-м. При этом в переиздании описания любовной сцены уже нет.
«Данная книга является дополнительным учебным пособием для школ и вузов. Каждый год министерство утверждает перечень книг, которые предлагаются для использования в школах. И этого пособия никогда не было в официальных списках утвержденной литературы», — рассказал Токтомамбетов.
По его словам, в августе 2011 года содержание пособия утвердила лаборатория по государственному языку и лингводидактике.
«Наши специалисты были в отпусках. Да, такое решение есть. Там стоит подпись тогдашнего вице-президента ведомства Байгазиева. Есть положительное решение лаборатории. Мы проводим служебное расследование по данному документу», — заявил он.
Токтомамбетов признал, что «материалов интимного характера» в школьных пособиях быть не должно.
«Такие книги стоит создавать отдельно для студентов и взрослых. В издании от 2011 года указано, что оно подходит для всех. Тогда мы допустили ошибку», — сказал он.
Это издание, по его словам, действительно попало в школы и вузы, но в учебной программе материала с описанием секса Манаса и Каныкей нет.
«Знаете, данные места в эпосе есть, на самом деле. Для исследований, это может быть нужно. Для взрослых, но не для детей. […] Это мнение ученого. В других книгах, которые сейчас изучаются в школах, этого отрывка нет. Это было только в этом пособии», — сказал Токтомамбетов.
У описания интимной сцены между Манасом и Каныкей есть и защитники — бывший губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев назвал возвращающийся интерес к эпосу «хорошим признаком» и призвал «не паниковать» тех, кто находит в нем определенные отрывки.
«Эпос рассказывали в разных условиях и ситуациях. Эпизоды рассказывались слушателям по настроению публики […] Народу описывались героические сцены, кровавые бои, героические поступки и храбрость», — написал Каптагаев.
Он считает, что ученым, изучающим эпос, следует выпускать редактированную версию для широкого круга читателей.
Манасчи Доолот Сыдыков рассказал журналисту Kloop.kg, что сам не читал версию «Манаса» от Бексултана Жакиева, но слышал о ней.
«Я считаю, что это правильно. В самом эпосе такие эпизоды есть, но они нужны для исследователей и ученых. Для школьников этого писать не стоило, потому что для них это слишком рано», — сказал Сыдыков.
Сказитель считает отношения между мужчиной и женщиной в эпосе «важнейшим элементом культуры».
«Этим отношениям нужно учиться. Иногда люди даже разводятся из-за этого. В эпосе есть герой Алыш, который за ночь переспал с 30 женщинами, и ничего постыдного в этом нет», — считает манасчи.
«Манас» — один из крупнейших эпосов в мире. Он включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.
Соавтор: Найзабек Мукамбетов
Перевод с кыргызского: Алмир Алмамбетов, Элмурат Асан