«Аккуратнее, великодушный»: Как сцена секса попала в школьное пособие по «Манасу»?

Представитель Кыргызской академии образования Алмаз Токтомамбетов в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что версия эпоса «Манас» от Жакиева издавалась дважды: первое издание вышло в 2011 году, а второе издание в 2015-м. При этом в переиздании описания любовной сцены уже нет.

«Данная книга является дополнительным учебным пособием для школ и вузов. Каждый год министерство утверждает перечень книг, которые предлагаются для использования в школах. И этого пособия никогда не было в официальных списках утвержденной литературы», — рассказал Токтомамбетов.

По его словам, в августе 2011 года содержание пособия утвердила лаборатория по государственному языку и лингводидактике.

«Наши специалисты были в отпусках. Да, такое решение есть. Там стоит подпись тогдашнего вице-президента ведомства Байгазиева. Есть положительное решение лаборатории. Мы проводим служебное расследование по данному документу», — заявил он.

Токтомамбетов признал, что «материалов интимного характера» в школьных пособиях быть не должно.

«Такие книги стоит создавать отдельно для студентов и взрослых. В издании от 2011 года указано, что оно подходит для всех. Тогда мы допустили ошибку», — сказал он.

Это издание, по его словам, действительно попало в школы и вузы, но в учебной программе материала с описанием секса Манаса и Каныкей нет.

«Знаете, данные места в эпосе есть, на самом деле. Для исследований, это может быть нужно. Для взрослых, но не для детей. […] Это мнение ученого. В других книгах, которые сейчас изучаются в школах, этого отрывка нет. Это было только в этом пособии», — сказал Токтомамбетов.

Свадьба Манаса и Каныкей. Иллюстрация

У описания интимной сцены между Манасом и Каныкей есть и защитники — бывший губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев назвал возвращающийся интерес к эпосу «хорошим признаком» и призвал «не паниковать» тех, кто находит в нем определенные отрывки.

«Эпос рассказывали в разных условиях и ситуациях. Эпизоды рассказывались слушателям по настроению публики […] Народу описывались героические сцены, кровавые бои, героические поступки и храбрость», — написал Каптагаев.

Он считает, что ученым, изучающим эпос, следует выпускать редактированную версию для широкого круга читателей.

Манасчи Доолот Сыдыков рассказал журналисту Kloop.kg, что сам не читал версию «Манаса» от Бексултана Жакиева, но слышал о ней.

«Я считаю, что это правильно. В самом эпосе такие эпизоды есть, но они нужны для исследователей и ученых. Для школьников этого писать не стоило, потому что для них это слишком рано», — сказал Сыдыков.

Сказитель считает отношения между мужчиной и женщиной в эпосе «важнейшим элементом культуры».

«Этим отношениям нужно учиться. Иногда люди даже разводятся из-за этого. В эпосе есть герой Алыш, который за ночь переспал с 30 женщинами, и ничего постыдного в этом нет», — считает манасчи.

«Манас» — один из крупнейших эпосов в мире. Он включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.