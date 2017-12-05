Саакашвили задержали в Киеве

Силовики задержали экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в его киевской квартире во время обысков. На политика возбудили уголовное дело за «содействие преступной организации».

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Саакашвили задержали на крыше дома в Киеве, где расположена его квартира 5 декабря.

Ексклюзивне відео щодо затримання Саакашвілі на даху будинку… Posted by Vladislav Kutsenko on Tuesday, December 5, 2017

Генпрокуратура возбудила против него дело по статье «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Адвокат политика Павел Богомазов заявил журналистам, что Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя в Украине.

Сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры Украины начали обыск в квартире Саакашвили утром 5 декабря. Во время обыска Саакашвили забрался на крышу дома, где находится его квартира, и призвал украинцев выходить на улицу и протестовать.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после начавшихся расследований в отношении него. После он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области.

На посту губернатора Саакашвили начал конфликтовать сначала с местными, а затем центральными властями Украины и президентом Петром Порошенко, обвинив их в коррупции.

Политика сняли с должности губернатора, а затем лишили гражданства Украины. Сам Саакашвили неоднократно заявлял, что будет «бороться за свое право вернуться в Украину».

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