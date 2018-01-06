Видео: Промо-ролик к Третьим Всемирным играм кочевников

Секретариат Третьих Всемирных игр кочевников опубликовал новый официальный промо-ролик к играм — они пройдут в сентябре 2018 года. На проведение игр выделят 307 млн сомов.

Промо Третьих Всемирных игр кочевников было посвящено не только природе Кыргызстана, традициям и национальным играм.

В ролике была подчеркнута многонациональность кыргызстанцев, а также показано традиционное искусство — танцы, игра на комузе и рукоделие.

Одну из ролей в ролике сыграла «Мисс Кыргызстана 2017» Бегимай Карыбекова.

Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в сентябре 2018 года.

На их проведение выделено 307 млн сомов — в пять раз меньше той суммы, что потратили на проведение двух предыдущих игр.

Так вторые Игры кочевников было дано более 1,5 млрд сомов, большая часть которых ушла на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры.

Самые первые Игры кочевников прошли в 2014 году и до сих пор остаются самыми бюджетными — на них потратили чуть более 200 млн сомов.

Всемирные Игры кочевников — это международные спортивные состязания по кочевым видам спорта, которые проводятся в Кыргызстане каждые два года.

Во время игр в Кыргызстан приезжают спортсмены из Центральной Азии, Европы, СНГ, США и даже стран Африки, также страну посещают иностранные туристы.

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