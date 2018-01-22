Стриптиз в Бишкеке — синяки под тоналкой и никакого секса за деньги

Ева, 23 года: Девственница на шесте

В стриптиз девушки идут работать не от хорошей жизни. В основном у всех своя хреновая история. Я пошла из-за денег — тогда была сложная ситуация в семье и они срочно были нужны.

Тогда я каждый день рыдала перед тем, как идти на работу. Мне было 17 лет, и из-за молодости я всего боялась — у меня не было никакого опыта в общении с мужчинами и страх перед ними. Труднее всего было оголить грудь.

Это на самом деле очень тяжёлая работа в плане морали. Многие говорили прямо: «Отсосешь?» или «Давай я тебя сниму?», или «Сколько стоишь?». Я просто вставала и уходила, а после старалась не общаться с ними или тупо не обращала на них внимания.