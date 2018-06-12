Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за завышенной цены строительства ипподрома в Чолпон-Ате, где проходят Всемирные игры кочевников. По предварительным подсчетам, ущерб государству составил 202 млн сомов.

Пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что из-за нецелевого использования средств и завышения стоимости строительных работ государству причинен ущерб более чем 202 млн сомов.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызской Республики» и «Присвоение и растрата вверенного имущества».

28 мая Антикоррупционная служба ГКНБ сообщила, что ипподром в Чолпон-Ате строился без проектно-сметной документации, из-за чего расходы увеличились более чем в 1 млрд сомов. Всего на строительство было выделено 1,5 млрд сомов.

В частности, по данным АКС, стоимость некоторых работ завысили на 10 млн сомов, подрядчик не предоставил финансовые отчеты на 144 млн сомов, а также нецелесообразно потратил еще 9,7 млн сомов.

Генеральным подрядчиком строительства ипподрома выступала компания «СМУ-3», которая входит в группу ДСК «Азат».

Эта же компания занималась оформлением Государственного исторического музея во время его реконструкции. Депутаты «Ата Мекена» считают, что стоимость работ в музее также завысили, а генпрокуратура пообещала провести проверку.

Компания «СМУ-3» также устанавливала памятник «Манас» на площади Ала-Тоо, а в 2017 году выиграла тендер на строительство дома для сотрудников Госкомитета нацбезопасности за 46,5 млн сомов. Ранее эта же компания выиграла конкурс на строительство дома за 90,2 млн сомов для ГКНБ.

В 2016 году «СМУ-3» стала одним из крупнейших получателей средств из госбюджета — на ее счет поступило 1,42 млрд сомов от государства.

Всемирные игры кочевников

Власти в 2016 году потратили 1,5 млрд сомов на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры для вторых Всемирных игр кочевников.

Тогда госагентство архитектуры и строительства заявляло, что ипподром соответствовал международным стандартам.

Первые Игры кочевников прошли в 2014 году и до сих пор остаются самыми бюджетными в истории — на них потратили чуть более 200 млн сомов. Однако в декабре того же года Генпрокуратура заявила, что организаторы растратили около 11 млн сомов при ремонте ипподрома в Чолпон-Ате. Тогда ремонтом ипподрома занималась компания «Темир Канат».

В ноябре 2017 года бишкекский горсуд приговорил главу компании «Темир Канат» Эркинбека Мергенбаева к шести годам заключения с конфискацией имущества.

По версии следствия, сиденья для трибун ипподрома «были завезены из Китая контрабандным путем, тем самым не были уплачены таможенные отчисления».

Всемирные Игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта кочевых народов, которые проводятся в Кыргызстане каждые два года.

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