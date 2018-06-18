Экс-премьера Сатыбалдиева задержали по подозрению в коррупции при модернизации ТЭЦ

Госкомитет нацбезопасности задержал бывшего премьер-министра Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиева по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Спецслужба водворила его в свой изолятор временного содержания 18 июня.

Экс-премьера подозревают в «соучастии в преступлении» и «коррупции» при модернизации ТЭЦ Бишкека.

По закону, Сатыбалдиева могут держать в ИВС ГКНБ не более 48 часов — а если ему предъявят обвинения, его переведут в СИЗО ГКНБ.

Госкомитет уже допрашивал Сатыбалдиева по этому делу 13 июня.

Жанторо Сатыбалдиев был премьер-министром Кыргызстана с 2012 по 2014 год. Будучи главой правительства, он подписал кредитное соглашение с «Эксимбанком» Китая, который дал на модернизацию ТЭЦ Бишкека $386 млн кредита. В итоге Кыргызстану придется вернуть ему почти полмиллиарда долларов.

Власти начали изучать затраты на модернизацию станции после аварии на ней, которая произошла 26 января 2018 года и совпала с пришедшими в город холодами — она оставила бишкекчан на неделю почти без тепла.

Депутатская комиссия в своем заключении о рациональности использования кредита на модернизацию ТЭЦ указала, что цены на закупленное оборудование при модернизации были «завышены».

Спецслужбы водворили в СИЗО уже нескольких бывших высокопоставленных чиновников по делам, связанных с ТЭЦ Бишкека. Например, бывшего премьер-министра Сапара Исакова арестовали в начале июня — его обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ.

Позже ГКНБ задержал депутата парламента, экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева — его обвиняют в заключении невыгодного контракта с китайской компанией TBEA, которая в итоге и модернизировала ТЭЦ.

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