Жээнбеков отчитал министра транспорта за коррупцию в его ведомстве — видео дня

Президент Сооронбай Жээнбеков отчитал министра транспорта Жамшитбека Калилова за то, что его заместитель Азимкан Жусубалиев был задержан с поличным за взятку в размере 50 тысяч долларов. Глава государства попросил премьер-министра отстранить Калилова от должности на время следствия.

5 декабря Антикоррупционная служба (АКС) Госкомитета нацбезопасности задержала замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева при получении взятки в $50 тысяч от иностранной компании.

По данным спецслужб, до этого чиновник уже получил $120 тысяч через своих посредников-родственников. Все они, вместе с самим Жусубалиевым, задержаны и помещены в следственный изолятор

По сообщению ведомства, задержанный замминистра транспорта обещал иностранной компании пролоббировать ее интересы и обеспечить победу в тендере на строительство части альтернативной автотрассы «Север — Юг». Название фирмы, которая передавала взятку, следствие пока не раскрывает.