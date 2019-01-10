Материал подготовлен в партнерстве со «Школой Данных» и страновым офисом структуры «ООН-женщины» в Кыргызстане.

Пока вы читаете этот текст, 225 миллионов женщин в мире хотят предохраняться, но не имеют возможностей для этого.

Контрацепция — важная часть жизни любой женщины. Предохраняясь, женщины имеют право выбора: когда выходить замуж и рожать, а когда учиться и строить карьеру.

Исследования показывают, что женщина которая пользуется контрацепцией и планирует свою беременность — успешнее чем та, которая этого не делает.

Проверьте все ли вы знаете о контрацепции в Кыргызстане.

Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают взгляды «ООН-женщины», Организации Объединенных Наций или любых ее аффилированных организаций.