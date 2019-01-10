Материал подготовлен в партнерстве со «Школой Данных» и страновым офисом структуры «ООН-женщины» в Кыргызстане.

Пока вы читаете этот текст, 225 миллионов женщин в мире хотят предохраняться, но не имеют возможностей для этого.

Контрацепция — важная часть жизни любой женщины. Предохраняясь, женщины имеют право выбора: когда выходить замуж и рожать, а когда учиться и строить карьеру.

Исследования показывают, что женщина которая пользуется контрацепцией и планирует свою беременность — успешнее чем та, которая этого не делает.

Проверьте все ли вы знаете о контрацепции в Кыргызстане.

Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают взгляды «ООН-женщины», Организации Объединенных Наций или любых ее аффилированных организаций.

Половина женщин в Кыргызстане используют спираль, чтобы предохраняться
Правильно! Неправильно!
Противозачаточные таблетки — один из самых легкодоступных методов контрацепции в Кыргызстане
Правильно! Неправильно!
Контрацептивы можно купить со скидкой в аптеках
Правильно! Неправильно!
В регионах оральные контрацептивы дешевле, чем в Бишкеке
Правильно! Неправильно!
Каждая пятая женщина, состоящая в сексуальных отношениях, не имеет доступа к контрацепции в Кыргызстане
Правильно! Неправильно!
Есть такой способ контрацепции — подкожные импланты. Их вводят женщине в область руки
Правильно! Неправильно!
8 из 10 подростковых пар не предохраняются
Правильно! Неправильно!
У женщин венерические заболевания выявляются в 9 раз чаще мужчин
Правильно! Неправильно!

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Автор: Жанна Жарматова

Инфографика: Бегайым Аджикеева

Редакторы: Азиза Раимбердиева, Алтынай Мамбетова