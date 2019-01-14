СРОЧНО: В Иране разбился кыргызский самолет

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В окрестностях Тегерана разбился грузовой самолет «Боинг-707». СМИ сообщают, что он принадлежал Кыргызстану.

То, что разбившийся в Иране самолет принадлежал Кыргызстану, агентству Sputnik подтвердили в аэропорту «Манас».

Самолет упал в пригороде столицы Ирана — Тегерана — в 8.30 по местному времени.

Lenta.ru со ссылкой на иранское агентство ILNA сообщает, что самолет направлялся из Бишкека в город Кередж в пригороде Тегерана.

Пока нет точных данных о том, сколько людей находилось на борту самолета и сколько из них выжило.

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