СРОЧНО: В Иране разбился кыргызский самолет

В окрестностях Тегерана разбился грузовой самолет «Боинг-707». СМИ сообщают, что он принадлежал Кыргызстану.
То, что разбившийся в Иране самолет принадлежал Кыргызстану, агентству Sputnik подтвердили в аэропорту «Манас».
Самолет упал в пригороде столицы Ирана — Тегерана — в 8.30 по местному времени.
Lenta.ru со ссылкой на иранское агентство ILNA сообщает, что самолет направлялся из Бишкека в город Кередж в пригороде Тегерана.
Пока нет точных данных о том, сколько людей находилось на борту самолета и сколько из них выжило.