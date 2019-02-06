Друзья, мы объявляем набор в мастерскую репортажа, она начнется 18 февраля.

Вы научитесь не только рассказывать о событии или ситуации, но с помощью текста переносить читателей в место, где разворачивается история, позволяя пережить прочитанное. Хорошо написанный репортаж увлекает и захватывает читателей, заставляя радоваться, удивляться или ненавидеть вместе с его героями.

Для примера почитайте несколько наших репортажей:

Чему мы вас научим:

Как искать и находить захватывающие истории и колоритных героев

Как вызывать эмоции, рассказывая о проблемах и тенденциях в обществе

Как анализировать другие тексты и понимать, что хотел сказать автор

Как находить глубину в самых обыденных темах: например, как рассказать об экономическом кризисе через историю одной лужи

Как структурировать тексты, чтобы не терять внимание читателя

Как собирать информацию и детали так, чтобы Шерлок Холмс вам завидовал

Всем, кто успешно завершит курс, мы предоставляем возможность стажироваться в «Клоопе» и стать нашими постоянными внештатными авторами.