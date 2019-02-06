Друзья, мы объявляем набор в мастерскую репортажа, она начнется 18 февраля.
Вы научитесь не только рассказывать о событии или ситуации, но с помощью текста переносить читателей в место, где разворачивается история, позволяя пережить прочитанное. Хорошо написанный репортаж увлекает и захватывает читателей, заставляя радоваться, удивляться или ненавидеть вместе с его героями.
Для примера почитайте несколько наших репортажей:
- «Башталось». Как Зере сама отрубила себе голову и выбралась из депрессии
- Когда корабли стоят. Как умирает Иссык-Кульское пароходство
- Жизнь и смерть на ипподроме «Ак-Кула»
Чему мы вас научим:
- Как искать и находить захватывающие истории и колоритных героев
- Как вызывать эмоции, рассказывая о проблемах и тенденциях в обществе
- Как анализировать другие тексты и понимать, что хотел сказать автор
- Как находить глубину в самых обыденных темах: например, как рассказать об экономическом кризисе через историю одной лужи
- Как структурировать тексты, чтобы не терять внимание читателя
- Как собирать информацию и детали так, чтобы Шерлок Холмс вам завидовал
Всем, кто успешно завершит курс, мы предоставляем возможность стажироваться в «Клоопе» и стать нашими постоянными внештатными авторами.
Кто может участвовать?
Мастерская открыта для всех. Однако в первую очередь она может быть интересна журналистам с небольшим опытом работы, студентам факультетов журналистики, тем, кто хочет начать свой путь в профессию, и уже работающим сотрудникам новостных изданий, которые хотят попробовать себя в новом жанре.
Как долго будет идти курс?
Занятия рассчитаны на шесть лекций и три недели практики.
Мы будем встречаться с вами по вечерам два раза в неделю, на каждой встрече вы будете получать домашнее задание. После теории мы будем вместе работать в течение трех недель над вашими темами, чтобы вы смогли выпустить ваш репортаж.
Кто будет вести занятия?
Заниматься с вами будет Катя Мячина, которая отвечает за выпуск длинных текстов в «Клоопе».
Катя приехала в Кыргызстан из Украины. За свою профессиональную карьеру она сотрудничала со множеством разных изданий: англоязычной газетой «Kyiv Post», самиздатом «Батенька, да вы трансформер», передовым украинским медиа-холдингом «Украинская Правда» и аналитическим изданием Open Democracy.
Катя специализируется на социально-политических и соцэкономических темах, но больше всего любит писать о конфликтах, вопросах идентичности и о незащищенных группах.
Сколько стоит?
Стоимость мастерской — 6000 сомов.
Мы вам вернем 50% от внесенной суммы (3000 сомов), если вы успешно завершите курс и опубликуете свой репортаж на нашем сайте.
У нас также есть два бесплатных места. Эти места для тех, кто очень-очень сильно хочет, но не может оплатить курс. Пожалуйста, укажите в заявке почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Сколько мест?
Количество мест ограничено, потому что мы хотим уделить максимальное внимание участникам, поэтому, пожалуйста, поторопитесь с заявкой!
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).
Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, принесите чек нам перед началом занятий.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь.
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь к нашей координаторке Раде Валентине кызы:
- +996555969613 (Megacom)
- +996700969613 («О!»)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку надо отправить до 23:59 часов, 11 февраля — для этого заполните форму ниже:
Спасибо!