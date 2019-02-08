Мы будем встречаться с вами с 11 по 29 марта — вас ждет неделя теории и две недели практики. Лучшие материалы будут опубликованы на нашем сайте.

За это время вы научитесь:

День 1. Зачем нужна журналистика? По каким принципам мы работаем и для чего мы всем этим занимаемся?

День 2. Как искать интересные темы, события и истории, и почему мы это делаем?

День 3. Как работать с героями ваших историй и как собирать информацию? Как брать интервью и находить данные? Как проверить всё на достоверность?

День 4. Как можно научиться интересно писать? Какие форматы материалов бывают и когда какие из них нужны?

День 5. Как работать в команде и распределить обязанности? Как можно научиться делать всё вовремя?

С шестого дня начнётся практика. Поделенные на группы команды будут работать над своими материалами и собираться ежедневно в нашем офисе для планёрок и обсуждения того, как идёт работа.

Всем, кто успешно завершит курс, мы предоставляем возможность стажироваться в «Клоопе» и стать нашими постоянными авторами.