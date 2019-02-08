Если вы хотите научиться писать журналистские материалы, которые будут читать десятки тысяч людей, то этот курс для вас.
Главным тренером будет со-основатель «Клоопа» Бектур Искендер — он научит вас находить необычные истории, работать с героями материалов и писать интересные тексты.
«Клооп» стал одним из самых популярных онлайн изданий в Кыргызстане, а работы его журналистов регулярно упоминаются мировыми СМИ (например, в «Форбсе», «Экономисте» или «Рейтерс») и попадают в ежегодные рейтинги лучших текстов года.
Кто может принять участие?
Курс открыт для всех, кто хочет научиться писать журналистские материалы. В нашей медиашколе не имеют значение ни возраст, ни пол, ни сексуальная ориентация. Мы выступаем против любой дискриминации, и поэтому наши занятия доступны для всех.
Программа
Мы будем встречаться с вами с 11 по 29 марта — вас ждет неделя теории и две недели практики. Лучшие материалы будут опубликованы на нашем сайте.
За это время вы научитесь:
День 1. Зачем нужна журналистика? По каким принципам мы работаем и для чего мы всем этим занимаемся?
День 2. Как искать интересные темы, события и истории, и почему мы это делаем?
День 3. Как работать с героями ваших историй и как собирать информацию? Как брать интервью и находить данные? Как проверить всё на достоверность?
День 4. Как можно научиться интересно писать? Какие форматы материалов бывают и когда какие из них нужны?
День 5. Как работать в команде и распределить обязанности? Как можно научиться делать всё вовремя?
С шестого дня начнётся практика. Поделенные на группы команды будут работать над своими материалами и собираться ежедневно в нашем офисе для планёрок и обсуждения того, как идёт работа.
Всем, кто успешно завершит курс, мы предоставляем возможность стажироваться в «Клоопе» и стать нашими постоянными авторами.
Почему «Клооп»?
Главным принципом медиашколы «Клоопа» всегда было то, что студенты сразу же работают над настоящими журналистскими материалами. Такой же опыт ждёт и вас.
Если вы станете выпускницей/выпускником «Клоопа», то у вас резко увеличатся шансы на успешное трудоустройство в сфере журналистики: наши выпускники работают на «Настоящем времени», «Франс-пресс», OCCRP, EurasiaNet.
Ещё вы скорее всего начнёте намного больше путешествовать по всему миру (выпускники «Клоопа» посетили в разное время больше 30 стран мира).
Сколько стоит?
При оплате курса до 22 февраля стоимость 6000 сомов. До 11 марта – 8000 сомов.
У нас предусмотрено два бесплатных места. Эти места для тех, кто очень-очень сильно хочет, но не может оплатить курс. Пожалуйста, укажите в заявке почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Сколько мест?
Количество мест ограничено, потому что мы хотим уделить максимальное внимание участникам, поэтому, пожалуйста, поторопитесь с заявкой!
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем). Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, принесите чек нам перед началом занятий.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь к нашей координаторке Раде Валентине кызы:
- +996555969613 (Megacom)
- +996700969613 («О!»)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 3 марта — заполните форму ниже: