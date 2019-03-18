Хотите узнать, как сделать свои фотографии живыми и интересными? Как снимать интересно даже на телефон? Приходите к нам на мастерскую фотографии, которая начнется 15 апреля.
На нашей мастерской вы узнаете:
– Что выбрать — Canon или Nikon? Что лучше — пленка или цифра? Зачем нужен большой белый объектив?
– Как настроить камеру, чтобы получалось хорошо. И почему отличное знание настроек камеры не гарантирует вам хороших снимков.
– За что все любители пленки ругают цифру, и как сделать цифровой снимок динамичным и захватывающим.
– Почему свет важнее всего, и как правильно его использовать.
Кто может участвовать?
Мастерская будет полезна фотографам-любителям, начинающим профессионалам и тем, кто только начинает свой путь в фотографии. Этот курс для тех, кто стремится фотографировать как можно больше, а не просто слушать теорию от тренера.
Для участия в мастерской необходимо иметь цифровую камеру с ручными настройками (это может быть простая мыльница, но с ручными настройками).
Кто будет вести занятия?
Тренером мастерской будет Дмитрий Мотинов, который больше трех лет был в команде «Клоопа» фотографом, видеооператором и редактором.
Дмитрий занимается фотографией с 2008 года. У него большой опыт работы в фотожурналистике как в кыргызстанских, так и зарубежных СМИ, включая ТАСС и AFP
Как долго будет идти мастерская?
Мастерская рассчитана на две недели теории и две недели практики. Мы будем встречаться с вами дважды в неделю в 18:30 – по понедельникам и пятницам, на занятиях вы будете получать домашние задания. После теоретического курса вы приступите к практике и создадите серию фотографий по выбранной теме.
Программа
Занятие 1. Что такое фотография, и зачем она нужна? Как устроены зеркальные и беззеркальные камеры, и для чего на них все эти колесики? Как выбрать подходящую камеру? Что такое фокус и как его наводить?
Занятие 2. Зачем нужны ручные настройки камеры? Что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность и как ими управлять?
Занятие 3. Учимся правильно пользоваться автоматикой фотоаппарата и освобождать внимание для действительно важных задач. Стрит-фотография – изучаем и снимаем.
Занятие 4. Композиция, золотое сечение, равновесие и ритм.
Занятие 5. Цвет и свет в фотографии. Почему свет важнее всего? Как один источник света может полностью поменять восприятие объекта. Пробуем снимать портреты. Почему нужно снимать в RAW? Как сделать цвет «нецифровым» и гармоничным? Учимся делать минимальную необходимую постобработку фотографий.
Сколько стоит?
При оплате курса до 8 апреля стоимость 4000 сомов. До 15 апреля – 5500 сомов.
У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Сколько мест?
Количество мест ограничено, потому что мы хотим уделить максимальное внимание участникам, поэтому, пожалуйста, поторопитесь с заявкой!
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).
Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:
+996555969613 (MegaCom)
+996700969613 («О!»)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 8 апреля — заполните форму ниже: