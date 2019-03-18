Хотите узнать, как сделать свои фотографии живыми и интересными? Как снимать интересно даже на телефон? Приходите к нам на мастерскую фотографии, которая начнется 15 апреля.

На нашей мастерской вы узнаете:

– Что выбрать — Canon или Nikon? Что лучше — пленка или цифра? Зачем нужен большой белый объектив?

– Как настроить камеру, чтобы получалось хорошо. И почему отличное знание настроек камеры не гарантирует вам хороших снимков.

– За что все любители пленки ругают цифру, и как сделать цифровой снимок динамичным и захватывающим.

– Почему свет важнее всего, и как правильно его использовать.

Кто может участвовать?

Мастерская будет полезна фотографам-любителям, начинающим профессионалам и тем, кто только начинает свой путь в фотографии. Этот курс для тех, кто стремится фотографировать как можно больше, а не просто слушать теорию от тренера.

Для участия в мастерской необходимо иметь цифровую камеру с ручными настройками (это может быть простая мыльница, но с ручными настройками).