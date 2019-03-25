Инстаграм-аккаунт @bishkek_kg фолловят уже больше 21 тысячи человек. Его автор, журналист Эрнис Темиркан больше шести лет ведет в соцсетях аккаунты, в которых делится историческими и архивными фотографиями Бишкека.

В интервью изданию The Diplomat Темиркан рассказал, что у него есть обширная цифровая коллекция фотографий из 1980-х годов.

«Не думаю, что у меня найдется и 100 [цифровых снимков] из 90-х. Мне кажется, все потому что тогда была очень сложная атмосфера», — считает он.

Несмотря на то, что у Темиркана есть своя коллекция, он публикует и фотографии, которые присылают ему подписчики. По его словам, одно из самых ценных пожертвований сделал студент по имени Тунук — он передал ему более 300 уникальных исторических снимков.

«Его сосед топил печь уникальными фотопленками. Еще будучи школьником, Тунук понял ценность этих кадров и выпросил у соседа три сотни экземпляров», — рассказал сам Темиркан.