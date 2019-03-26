1. Теория и практика

Основа обучения на почти любом курсе медиашколы «Клоопа» — это неотделимость теории от практики. Мы верим в то, что стать журналистом можно только в том случае, если начать им быть — то есть сразу применять полученные знания.

На курсе по видео вас ждет неделя занятий с домашними заданиями и две недели практики – участники разделятся на команды и будут снимать тематические сюжеты. По окончанию курса вы сможете самостоятельно создавать видео-истории.

2. Публикация лучших работ

Во время обучения каждая из команд снимет и полностью смонтирует как минимум один видеосюжет длительностью до 2 минут. Лучшие работы мы будем публиковать на наших онлайн-площадках — таким образом вы сможете собрать себе первое портфолио.

3. Обучение у мастеров

Наши тренеры – как и профессионалы с многолетним стажем, так и молодые талантливые экспериментаторы, которые вместе дополняют друг друга и работают в уникальных для Кыргызстана жанрах.