С 23 апреля мы начинаем курс по видео от наших редакторов и сотрудников. Успейте записаться заранее, чтобы получить скидку в 20 процентов.
Что интересного?
1. Теория и практика
Основа обучения на почти любом курсе медиашколы «Клоопа» — это неотделимость теории от практики. Мы верим в то, что стать журналистом можно только в том случае, если начать им быть — то есть сразу применять полученные знания.
На курсе по видео вас ждет неделя занятий с домашними заданиями и две недели практики – участники разделятся на команды и будут снимать тематические сюжеты. По окончанию курса вы сможете самостоятельно создавать видео-истории.
2. Публикация лучших работ
Во время обучения каждая из команд снимет и полностью смонтирует как минимум один видеосюжет длительностью до 2 минут. Лучшие работы мы будем публиковать на наших онлайн-площадках — таким образом вы сможете собрать себе первое портфолио.
3. Обучение у мастеров
Наши тренеры – как и профессионалы с многолетним стажем, так и молодые талантливые экспериментаторы, которые вместе дополняют друг друга и работают в уникальных для Кыргызстана жанрах.
Ибрагим Хасан-Ахунов — режиссер и оператор-постановщик с 25-летним стажем. Лауреат фестивалей «Истина» (Украина), «Соль земли» (Самара, Россия), «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск, Россия), международного фестиваля «Би-би-си» в Екатеринбурге и экологического фестиваля в Душанбе.
В течение 15 лет Ибрагим обучает сотрудников СМИ режиссуре, операторскому мастерству, производству ТВ-программ, созданию мультимедийного видеоконтента для онлайн-платформ.
Тилек Бейшеналиев — редактор по видео в «Клоопе». Тилек — один из самых успешных выпускников нашей медиашколы. Вместе со своей командой он создал серию самых просматриваемых документальных проектов на «Клоопе». Среди них репортажи о работе экстренных служб Бишкека в Новый год, сюжет об электронных вечеринках в Бишкеке и репортаж про иссык-кульское пароходство.
Программа
В первую неделю мы будем встречаться ежедневно с 9 утра до 6 вечера.
День 1
– Мы расскажем, как изменились тренды в видео за последние годы, и какие видео популярны в интернете.
– Вы узнаете об экспериментах «Клоопа» со съемкой видео 360, дронами и трансляциями.
– Мы научим вас разбираться в жанрах видео, какие из них использовать в разных ситуациях, как сочетаются видео и аудио элементы.
– Разберем видеоряд, крупность и направление движений, правило третей, воздух.
– Сделаем первое практическое занятие с помощью своих телефонов.
День 2
– Мы посмотрим и разберем наши лучшие сюжеты.
– Обсудим для чего, и как снимать монтажные фразы.
– Познакомимся с видеокамерой и ее функциями.
– Узнаем о съемочных возможностях современных смартфонов.
– Поработаем со штативом, моноподом и аудио-гарнитурой.
– Покажем, как работать с программой для видеомонтажа Adobe Premiere.
– На практическом занятии поработаем над раскадровкой, защитой и монтажными фразами, а потом разберем ошибки.
День 3
– Мы расскажем о роли оператора и журналиста, как работать в команде и проводить одиночную съемку.
– Поговорим об особенностях звука и света.
– Будем искать ракурсы для создания максимально интересного и динамичного видео.
– Научим проводить съемки в различных локациях и при разных обстоятельствах.
– Расскажем, что надо иметь и проверить во время съемки.
– Научимся снимать со штативом и без него.
– Проведем мастер-класс о том, как искать темы, создавать структуру материала и проводить интервью.
– На практическом задании мы снимем историю с интервью с использованием монтажных фраз, научимся редактировать звук и смонтируем материал.
– Найдем три интересные темы для съемок выпускного материала.
День 4
– Обсудим темы для выпускных материалов с нашими журналистами и редакторами.
– Узнаем юридические аспекты видеосъемки.
– Напишем видеоряд для выпускного материала.
– Найдем героев для наших историй и договоримся с ними о съемках.
День 5
– Разберем подготовленные видеоряды и составим план работ с менторами.
– Выедем в «поле», отснимем материал и начнем монтаж.
После основного курса у вас будет еще две недели, чтобы при поддержке наших менторов закончить свои материалы.
Сколько стоит и как подать заявку?
При оплате курса до 16 апреля стоимость 8000 сомов. До 23 апреля – 10000 сомов.
Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму .
У нас предусмотрены бюджетные места. Если вы хотите податься на бесплатное место, снимите короткое видео до 1,5 минуты на тему «Проблема возле моего дома» и отправьте его по адресу school@kloop.kg (при этом, заявку вы тоже должны заполнить).
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).
Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:
+996555969613 (MegaСom)
+996700969613 («О!»)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 16 апреля — заполните форму ниже: