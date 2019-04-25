Хотите научиться выступать, удерживать внимание аудитории, интересно и уверенно говорить? Медиашкола «Клоопа» объявляет набор на интенсивный двухдневный курс по публичным выступлениям, который стартует 25 мая.
Что вас ждет:
Мы разложим по полочкам все ключевые элементы ораторского мастерства. Вы узнаете, как эффективно контактировать с аудиторией, правильно пользоваться языком тела, аргументировать мысли и точечно направлять свои сообщения. На мастерской вы будете не просто слушать, но и отрабатывать каждый навык с помощью игровых упражнений и практических занятий. Мы запишем на видео ваши выступления, разберем ошибки и поделимся лайфхаками дебатных клубов.
Кто может участвовать?
Мастерская публичных выступлений будет полезна руководителям и бизнесменам, специалистам в области продаж, маркетинга и PR, тренерам и преподавателям, чиновникам и политикам, студентам и выпускникам, психологам, журналистам и адвокатам, а также всем тем, кто хочет делать убедительные презентации и преодолеть страх перед аудиторией.
Тренер
Канат Ногойбаев — дебатер с многолетним опытом и сертифицированный тренер по дебатам. Он всегда принимает активное участие в развитии дебатов в Кыргызстане. С января 2018 года Канат координирует проекты в Международной Образовательной Ассоциации Дебатов в Центральной Азии.
Программа
Мастерская рассчитана на два полных дня 25 и 26 мая с 10.00 до 17:30.
День 1
– Мое идеальное выступление. Анализ сильных и слабых сторон.
– Презентация себя и разбор полетов.
– Посыл сообщений. Оценка интересов собеседника. Практическое занятие.
– Аргументация. Логика как основа контруктивного общения. Использование фактов и примеров. Практическое занятие.
– Структура речи. Запись выступлений на видео и разбор.
– Как не стать героем мемов? Логические ошибки. Практическое занятие.
День 2
– Коммуникация. Работа с видео и разбор. Практическое занятие.
– Вербальная и невербальная коммуникация. Жестикуляция и мимика – плюсы и минусы. Актерское мастерство.
– Техники эффективной коммуникации.Эффективное слушание. Работа с аудиторией и вопросами. Навыки убеждения.
– Пробные выступления. Разбор полетов.
– Рефлексия и лайфхаки для выступлений.
Предварительная встреча
По традиции медиашколы перед каждым курсом мы организуем предварительную встречу, на которой можно познакомиться с тренером и деталями программы, задать все интересующие вопросы и узнать что-то новое. Предварительная встреча с Канатом Ногойбаевым пройдет 7 мая в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло»). Вход свободный по предварительной регистрации.
Сколько стоит и как подать заявку?
Стоимость курса 2000 сомов.
Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.
У нас предусмотрены бесплатные места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).
Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:
+996555969613 (MegaCom)
+996700969613 («О!»)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 20 мая — заполните форму ниже: