Программа

Мастерская рассчитана на два полных дня 25 и 26 мая с 10.00 до 17:30.

День 1

– Мое идеальное выступление. Анализ сильных и слабых сторон.

– Презентация себя и разбор полетов.

– Посыл сообщений. Оценка интересов собеседника. Практическое занятие.

– Аргументация. Логика как основа контруктивного общения. Использование фактов и примеров. Практическое занятие.

– Структура речи. Запись выступлений на видео и разбор.

– Как не стать героем мемов? Логические ошибки. Практическое занятие.

День 2

– Коммуникация. Работа с видео и разбор. Практическое занятие.

– Вербальная и невербальная коммуникация. Жестикуляция и мимика – плюсы и минусы. Актерское мастерство.

– Техники эффективной коммуникации.Эффективное слушание. Работа с аудиторией и вопросами. Навыки убеждения.

– Пробные выступления. Разбор полетов.

– Рефлексия и лайфхаки для выступлений.

Предварительная встреча

По традиции медиашколы перед каждым курсом мы организуем предварительную встречу, на которой можно познакомиться с тренером и деталями программы, задать все интересующие вопросы и узнать что-то новое. Предварительная встреча с Канатом Ногойбаевым пройдет 7 мая в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло»). Вход свободный по предварительной регистрации.

Сколько стоит и как подать заявку?

Стоимость курса 2000 сомов.

Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.

У нас предусмотрены бесплатные места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.

Как оплатить?

У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).

Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь

По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:

+996555969613 (MegaCom)

+996700969613 («О!»)

Дедлайн для подачи заявки

Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 20 мая — заполните форму ниже: