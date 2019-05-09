Партнерский материал с сотовым оператором Beeline
Beeline вместе с Алматинским университетом менеджмента (AlmaU) выделяют 50 грантов для абитуриентов из Кыргызстана. Грант покрывает полную оплату обучения на бакалавриате.
AlmaU — один из первых бизнес-ВУЗов Казахстана. Он занимает второе место в рейтинге бизнес-школ стран СНГ, которые имеют программы двойных дипломов с зарубежными ВУЗами.
Почитайте подробней о поступлении на сайте Beeline.
Дисклеймер: Этот тест мы составляли совместно с психологом, он не научный и не является полным руководством к действию. Здесь мы хотим, чтобы вы обратили внимание на свои сильные стороны и получили неожиданные (и не очень) результаты.