<section><h2><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Гуманитарий, технарь или урбанист — что тебе больше подходит? Ненастоящий тест на профориентацию</strong></p></h2><p></p><p><strong>Пройди тест от Beeline и узнай, как сфера тебе подойдет. </strong></p></section><section><h2><p><strong>Тебе подойдет сфера бизнеса</strong></p></h2><p></p><p>Похоже, что ты прирожденный бизнесмен и можешь продумать и организовать всего что только можно!</p><p><br /></p><p>Твои способности неплохо пригодятся в производственной сфере и таких профессиях, как руководитель, менеджер, аудитор, финансист и даже прокурор. Если ты хочешь <a href="https://postupay.beeline.kg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>получить грант на учебу от AlmaU</strong></a>, приглядись к этим факультетам:</p><p><br /></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Менеджмент</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Финансы </span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Учет и аудит</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Бизнес Администрирование (в сфере предпринимательства)</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Маркетинг</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Бизнес аналитика и Экономика</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Логистика</span></li></ul><p><br /></p><p>Расскажи друзьям, чтобы узнать их результат:</p></section><section><h3><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Твоя фишка </span><strong style="background-color: transparent; color: rgb(7, 55, 99);"> </strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">— коммуникация с людьми </span></p></h3><p></p><p>Ты лучше всех ладишь с людьми и умеешь находить к ним подход. Такие способности отлично получится реализовать в социальной сфере: от преподавателя и ивент-менеджера до пиарщика и генерального директора пятизвездочного отеля.</p><p><br /></p><p>Если ты хочешь <a href="https://postupay.beeline.kg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">получить грант на учебу от AlmaU</a>, приглядись к этим факультетам:</p><p><br /></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">HR Менеджмент</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Связи с общественностью</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Ресторанное дело и гостиничный бизнес</span></li></ul><p><br /></p><p>Расскажи друзьям, чтобы узнать их результат:</p></section><section><h3><p><strong>Ты прирожденный гуманитарий (и это замечательно)</strong></p></h3><p></p><p>Пока прогресс надвигается семимильными шагами, а бездушные роботы отбирают работу у простых смертных, ты может быть спокоен <span style="color: rgb(34, 34, 34);">— творить шедевры как ты, машины еще не скоро научатся. </span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Ты сможешь достичь неплохих высот в сфере искусства и культуры, в качестве журналиста, психолога, актера, литературного критика и режиссера. </span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Если же тебя интересуют более точные гуманитарные науки, из тебя выйдет хороший политик или адвокат. В AlmaU как раз есть факультеты юриспруденции и г</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">осударственной и международной политики </span><span style="color: rgb(34, 34, 34);">— </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">присмотрись к ним, а </span><a href="https://postupay.beeline.kg/" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;" rel="noopener noreferrer">заодно получи полный грант на обучение</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">. </span></p><p><br /></p><p><span class="ql-cursor">﻿</span>Расскажи друзьям, чтобы узнать их результат:</p></section><section><h3><p><strong>Присмотрись к исследовательской сфере</strong></p></h3><p></p><p>Твоя сильная сторона <span style="color: rgb(34, 34, 34);">— любознательность и желание исследовать неизведанное. Такие скиллы хорошо пригодятся программистам, инженерам, ученым и даже урбанистам. </span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Мы выбрали для тебя подходящие факультеты в AlmaU, где ты </span><a href="https://postupay.beeline.kg/" target="_blank" style="color: rgb(34, 34, 34);" rel="noopener noreferrer">можешь получить полный грант на обучение</a><span style="color: rgb(34, 34, 34);">:</span></p><p><br /></p><ul><li><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Информационные системы</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Business Analytics and Big Data</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Software Engineering</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Урбанистика и сити-менеджмент</span></li></ul><p><br /></p><p>Расскажи друзьям, чтобы узнать их результат:</p></section><section><h2><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Представь, что ты создаешь новую видеоигру. Работать над ней нужно с незнакомыми людьми. Чем хочешь заниматься в этой команде?</span></p></h2></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">С ролью в команде определились. А какую игру мы хотим сделать? Жанр, формат, сюжет?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А теперь проблема: у вас скоро релиз, но выяснилось, что конкуренты в ближайшие дни запустят игру с похожим сценарием. Вся команда бросилась решать эту проблему, а какова будет твоя роль? </span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Видеоигры надоели и ты хочешь покинуть команду. Как тебя можно удержать (помимо зарплаты)? </span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Теперь ты руководишь командой, которая создает новое приложение. Что для тебя важней всего?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Что из этого у тебя лучше всего получается?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А что из этого ты считаешь своим недостатком?</span></p></h3></section><section><h3><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Последний вопрос. Выбирай, как отдохнуть на выходных? </span></p></h3></section>

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