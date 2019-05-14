Хотите рассказывать истории, от которых перехватывает дыхание? Для этого необязательно быть писателем или журналистом. Узнайте секреты создания интересных текстов на мастерской сторителлинга, которая начнется 11 июня.
Что дает сторителлинг?
С помощью сторителлинга можно превращать наш жизненный или профессиональный опыт в истории, которые захватывают и волнуют читателей, позволяя пережить прочитанное.
Интересная история – это залог для популярного поста в соцсетях, успешного выступления на презентации, широко читаемой авторской колонки, эффективной общественной кампании или гражданской акции, хорошего рекламного текста или захватывающего документального или художественного произведения.
Кому это будет интересно?
– Для любителей публиковать длиииные тексты в соцсетях
– Для начинающих и продолжающих авторов биографических и художественных текстов
– Для копирайтеров и PR-специалистов
– Для гражданских активистов и сотрудников неправительственных организаций
– Для творческих людей, создающих тексты для мультимедийных проектов, живых сайтов и нескучных отчетов
– Для начинающих репортажистов
Чему вы научитесь?
На нашей мастерской мы научим вас:
- Создавать тексты на грани журналистики и литературы
- Искать интересные истории и героев для рассказов
- Анализировать и структурировать тексты
- Собирать детали и работать в поле, как Индиана Джонс
- Искать глубину в самых обыденных темах и раскрывать людей
- Объяснять проблемы и тенденции в обществе так, чтобы заворожить читателей
Продолжительность мастерской
Курс сторителлинга состоит из 4 занятий и 2 недель практики. Мы будем встречаться по вторникам и четвергам в 18:30 в течение двух недель. На каждом занятии вы будете получать домашние задания. После основного курса у вас будет две недели, чтобы написать свою историю или несколько под руководством тренерки мастерской.
Тренерка
Катя Мячина отвечает за выпуск длинных текстов в «Клоопе». Она приехала в Кыргызстан из Украины. За свою профессиональную карьеру Катя сотрудничала с англоязычной газетой «Kyiv Post», самиздатом «Батенька, да вы трансформер», передовым украинским медиа-холдингом «Украинская Правда» и аналитическим изданием Open Democracy.
Катя специализируется на социально-политических и соцэкономических темах, но больше всего любит писать о конфликтах, вопросах идентичности и о незащищенных группах.
Предварительная встреча
Для того, чтобы познакомиться с тренеркой и деталями программы, мы приглашаем вас на предварительную встречу, которая пройдет 23 мая в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу: ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло» с правой стороны). Вход свободный по предварительной регистрации
Сколько стоит и как подать заявку?
При оплате курса до 4 июня стоимость 4000 сомов. До 11 июня – 5000 сомов.
Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.
У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).
Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:
+996555969613 (MegaСom)
+996700969613 («О!»)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 4 июня — заполните форму ниже: