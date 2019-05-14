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Иллюстрация: Дарья Удалова для Kloop.kg

Хотите рассказывать истории, от которых перехватывает дыхание? Для этого необязательно быть писателем или журналистом. Узнайте секреты создания интересных текстов на мастерской сторителлинга, которая начнется 11 июня.

Что дает сторителлинг?

С помощью сторителлинга можно превращать наш жизненный или профессиональный опыт в истории, которые захватывают и волнуют читателей, позволяя пережить прочитанное.

Интересная история – это залог для популярного поста в соцсетях, успешного выступления на презентации, широко читаемой авторской колонки, эффективной общественной кампании или гражданской акции, хорошего рекламного текста или захватывающего документального или художественного произведения.

Кому это будет интересно?

– Для любителей публиковать длиииные тексты в соцсетях

– Для начинающих и продолжающих авторов биографических и художественных текстов

– Для копирайтеров и PR-специалистов

– Для гражданских активистов и сотрудников неправительственных организаций

– Для творческих людей, создающих тексты для мультимедийных проектов, живых сайтов и нескучных отчетов

– Для начинающих репортажистов

Чему вы научитесь?

На нашей мастерской мы научим вас:

  • Создавать тексты на грани журналистики и литературы
  • Искать интересные истории и героев для рассказов
  • Анализировать и структурировать тексты
  • Собирать детали и работать в поле, как Индиана Джонс
  • Искать глубину в самых обыденных темах и раскрывать людей
  • Объяснять проблемы и тенденции в обществе так, чтобы заворожить читателей

Продолжительность мастерской

Курс сторителлинга состоит из 4 занятий и 2 недель практики. Мы будем встречаться по вторникам и четвергам в 18:30 в течение двух недель. На каждом занятии вы будете получать домашние задания. После основного курса у вас будет две недели, чтобы написать свою историю или несколько под руководством тренерки мастерской.

Тренерка

Катя Мячина

Катя Мячина отвечает за выпуск длинных текстов в «Клоопе». Она приехала в Кыргызстан из Украины. За свою профессиональную карьеру Катя сотрудничала с англоязычной газетой «Kyiv Post», самиздатом «Батенька, да вы трансформер», передовым украинским медиа-холдингом «Украинская Правда» и аналитическим изданием Open Democracy.

Катя специализируется на социально-политических и соцэкономических темах, но больше всего любит писать о конфликтах, вопросах идентичности и о незащищенных группах.

Предварительная встреча

Для того, чтобы познакомиться с тренеркой и деталями программы, мы приглашаем вас на предварительную встречу, которая пройдет 23 мая в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу: ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло» с правой стороны). Вход свободный по предварительной регистрации 

Сколько стоит и как подать заявку?

При оплате курса до 4 июня стоимость 4000 сомов. До 11 июня – 5000 сомов.

Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.

У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.

Как оплатить?

У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).

Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь

По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:

+996555969613 (MegaСom)

+996700969613 («О!»)

Дедлайн для подачи заявки

Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 4 июня — заполните форму ниже:

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