Хотите рассказывать истории, от которых перехватывает дыхание? Для этого необязательно быть писателем или журналистом. Узнайте секреты создания интересных текстов на мастерской сторителлинга, которая начнется 11 июня.

Что дает сторителлинг?

С помощью сторителлинга можно превращать наш жизненный или профессиональный опыт в истории, которые захватывают и волнуют читателей, позволяя пережить прочитанное.

Интересная история – это залог для популярного поста в соцсетях, успешного выступления на презентации, широко читаемой авторской колонки, эффективной общественной кампании или гражданской акции, хорошего рекламного текста или захватывающего документального или художественного произведения.

Кому это будет интересно?

– Для любителей публиковать длиииные тексты в соцсетях

– Для начинающих и продолжающих авторов биографических и художественных текстов

– Для копирайтеров и PR-специалистов

– Для гражданских активистов и сотрудников неправительственных организаций

– Для творческих людей, создающих тексты для мультимедийных проектов, живых сайтов и нескучных отчетов

– Для начинающих репортажистов

Чему вы научитесь?

На нашей мастерской мы научим вас:

Создавать тексты на грани журналистики и литературы

Искать интересные истории и героев для рассказов

Анализировать и структурировать тексты

Собирать детали и работать в поле, как Индиана Джонс

Искать глубину в самых обыденных темах и раскрывать людей

Объяснять проблемы и тенденции в обществе так, чтобы заворожить читателей

Продолжительность мастерской

Курс сторителлинга состоит из 4 занятий и 2 недель практики. Мы будем встречаться по вторникам и четвергам в 18:30 в течение двух недель. На каждом занятии вы будете получать домашние задания. После основного курса у вас будет две недели, чтобы написать свою историю или несколько под руководством тренерки мастерской.

Тренерка