В повседневной жизни кыргызстанцы все чаще используют безналичный расчет — мы покупаем билеты, оплачиваем счет в кафе, заказываем одежду в интернет-магазине и платим за все это картой или электронным кошельком.

В 2018 году пользователи в Кыргызстане провели 38 млн операций через банковские карты, а количество POS-терминалов увеличилось на 20% по сравнению с 2017 годом (сейчас их больше 10 тысяч по всей стране).

Электронные кошельки тоже становятся популярней: в прошлом году было совершено 9,7 млн платежей на сумму свыше 13 млрд сомов.