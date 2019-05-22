У вас нет художественного образования, но вы всегда хотели научиться рисовать? Приходите на курс «Скетчинг для начинающих» и начните визуализировать свои идеи на бумаге.
Что такое скетчинг?
Скетчинг – это техника быстрого создания простых рисунков и визуальных заметок. С помощью скетчинга можно отражать на бумаге короткие моменты из жизни и целые истории, отдельные мысли и фонтан эмоций, долгосрочные планы и мимолетные впечатления.
Этот способ коммуникации используют в разных сферах – студенты могут таким образом конспектировать лекции, путешественники делают заметки о приключениях, менеджеры объясняют задачи сотрудникам, дизайнеры доносят свои идеи заказчикам, урбанисты создают зарисовки города.
Кому будет интересен курс?
– Всем, кто хочет рисовать и через иллюстрации передавать информацию
– Дизайнерам любых направлений
– Специалистам разных творческих профессий, включая авторов текстов, фотографов, художников, стилистов, архитекторов
– Менеджерам – чтобы быстро и понятно объяснять планы и задачи, особенно в сферах проектирования
Программа
Курс начинается 17 июня, он состоит из 12 занятий. Встречи будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 18:30 до 19:30.
- Работа с карандашом и геометрическими фигурами – с 1 по 3 встречу
- Передача ощущений на бумаге – с 4 по 6 встречу
- Работа с наброском – с 7 по 9 встречу
- Цвета и их воздействие на наше мышление – с 10 по 12 встречу
С собой нужно иметь удобный скетчбук, несколько простых карандашей и стирательную резинку.
О тренерке
Беназир Калиева изучала арт в сфере психологии в Корее, в течение четырех лет работала иллюстраторкой в разных художественных студиях. Сейчас Беназир возглавляет собственное иллюстраторское агентство TART. Ее цель – развитие цифрового искусства в Кыргызстане.
Предварительная встреча
По традиции медиашколы перед началом курса мы проведем предварительную встречу, на которой Беназир расскажет о своем опыте в сфере иллюстраций и дизайна, поделится деталями программы и ответит на все ваши вопросы. Встреча пройдет 3 июня в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу: ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло» с правой стороны). Вход свободный по предварительной регистрации.
Сколько стоит и как подать заявку?
При оплате курса до 10 июня стоимость 4500 сомов. До 17 июня – 6000 сомов.
Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.
У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).
Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:
+996555969613 (MegaСom)
+996700969613 («О!»)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 10 июня — заполните форму ниже: