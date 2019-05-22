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Скетч: Беназир Калиева

У вас нет художественного образования, но вы всегда хотели научиться рисовать? Приходите на курс «Скетчинг для начинающих» и начните визуализировать свои идеи на бумаге.

Что такое скетчинг?

Скетчинг – это техника быстрого создания простых рисунков и визуальных заметок. С помощью скетчинга можно отражать на бумаге короткие моменты из жизни и целые истории, отдельные мысли и фонтан эмоций, долгосрочные планы и мимолетные впечатления.

Этот способ коммуникации используют в разных сферах – студенты могут таким образом конспектировать лекции, путешественники делают заметки о приключениях, менеджеры объясняют задачи сотрудникам, дизайнеры доносят свои идеи заказчикам, урбанисты создают зарисовки города.

Кому будет интересен курс?

– Всем, кто хочет рисовать и через иллюстрации передавать информацию

– Дизайнерам любых направлений

– Специалистам разных творческих профессий, включая авторов текстов, фотографов, художников, стилистов, архитекторов

– Менеджерам – чтобы быстро и понятно объяснять планы и задачи, особенно в сферах проектирования

Программа

Курс начинается 17 июня, он состоит из 12 занятий. Встречи будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 18:30 до 19:30.

  • Работа с карандашом и геометрическими фигурами – с 1 по 3 встречу
  • Передача ощущений на бумаге – с 4 по 6 встречу
  • Работа с наброском – с 7 по 9 встречу
  • Цвета и их воздействие на наше мышление – с 10 по 12 встречу

С собой нужно иметь удобный скетчбук, несколько простых карандашей и стирательную резинку.

Беназир Калиева

О тренерке

Беназир Калиева изучала арт в сфере психологии в Корее, в течение четырех лет работала иллюстраторкой в разных художественных студиях. Сейчас Беназир возглавляет собственное иллюстраторское агентство TART. Ее цель – развитие цифрового искусства в Кыргызстане.

Предварительная встреча

По традиции медиашколы перед началом курса мы проведем предварительную встречу, на которой Беназир расскажет о своем опыте в сфере иллюстраций и дизайна, поделится деталями программы и ответит на все ваши вопросы. Встреча пройдет 3 июня в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу: ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло» с правой стороны). Вход свободный по предварительной регистрации.

Сколько стоит и как подать заявку?

При оплате курса до 10 июня стоимость 4500 сомов. До 17 июня – 6000 сомов.

Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.

У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.

Как оплатить?

У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).

Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь

По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:

+996555969613 (MegaСom)

+996700969613 («О!»)

Дедлайн для подачи заявки

Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 10 июня — заполните форму ниже: