У вас нет художественного образования, но вы всегда хотели научиться рисовать? Приходите на курс «Скетчинг для начинающих» и начните визуализировать свои идеи на бумаге.

Что такое скетчинг?

Скетчинг – это техника быстрого создания простых рисунков и визуальных заметок. С помощью скетчинга можно отражать на бумаге короткие моменты из жизни и целые истории, отдельные мысли и фонтан эмоций, долгосрочные планы и мимолетные впечатления.

Этот способ коммуникации используют в разных сферах – студенты могут таким образом конспектировать лекции, путешественники делают заметки о приключениях, менеджеры объясняют задачи сотрудникам, дизайнеры доносят свои идеи заказчикам, урбанисты создают зарисовки города.

Кому будет интересен курс?

– Всем, кто хочет рисовать и через иллюстрации передавать информацию

– Дизайнерам любых направлений

– Специалистам разных творческих профессий, включая авторов текстов, фотографов, художников, стилистов, архитекторов

– Менеджерам – чтобы быстро и понятно объяснять планы и задачи, особенно в сферах проектирования

Программа

Курс начинается 17 июня, он состоит из 12 занятий. Встречи будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 18:30 до 19:30.

Работа с карандашом и геометрическими фигурами – с 1 по 3 встречу

Передача ощущений на бумаге – с 4 по 6 встречу

Работа с наброском – с 7 по 9 встречу

Цвета и их воздействие на наше мышление – с 10 по 12 встречу

С собой нужно иметь удобный скетчбук, несколько простых карандашей и стирательную резинку.