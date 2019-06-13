Этот материал — реклама конкурса #Поступай_как_я от цифрового оператора Beeline
Компания Beeline устраивает конкурс, в котором главный приз — бесплатное обучение от Алматинского университета менеджмента (AlmaU). AlmaU — один из самых престижных бизнес-вузов не только в Казахстане, но и во всей Центральной и Южной Азии.
Всего разыгрывают 50 грантов для абитуриентов из Кыргызстана, поступающих на бакалавриат. Возрастное ограничение: 16-20 лет.
Кажется, это первый случай в истории Кыргызстана, когда можно выиграть грант, опубликовав пост в инстаграме.
Объясняем, как сделать это максимально легко и повысить шансы на победу.
Как написать письмо себе в будущее?
Ваше письмо должно быть интересным и показать, какой вы человек. Представьте, что вы встретили 30-летнюю версию себя — о чем спросите в первую очередь? Через это задание комиссия хочет лучше узнать вас, как человека. Старайтесь сделать письмо максимально индивидуальным.
Как минимум две вещи должны содержаться в письме: ваши мечты, планы или цели на будущее, а также ценности и моральные ориентиры. Всё это должно быть именно ваше, а не взятое из фильма, подросткового романа или из статуса во Вконтакте.
Вот пример того, как может выглядеть ваше письмо:
С самого первого параграфа Айдай дает понять, что для нее работа и профессиональные амбиции в приоритете — «приятная усталость от выполненной работы», «долгий перелет из другой страны». А еще читатель понимает, что Айдай планирует остаться работать в Кыргызстане.
У хорошо структурированного текста должно быть как минимум три части: вступление, основная часть с аргументами и примерами, и заключение. Например, Айдай в основной части письма выделяет три вещи — работу («крутые проекты», «сотрудничество с мировыми изданиями»), заботу о себе и свои жизненные ценности («свобода и независимость», а еще дружба).
Хороший прием — использовать детали, которые выделят вас среди остальных конкурсантов. Это сделает ваше письмо интересным и более личным. В письме Айдай говорит про скучных людей в офисе и упоминает про костюм единорога — такая деталь дает понять, что она не загоняет себя в рамки, и в целом, мыслит нестандартно.
Как записать и смонтировать видеообращение?
Записать видео можно прямо на смартфон, без дополнительного оборудования. Для этого можно использовать встроенную камеру телефона или приложение, например Open Camera.
Чтобы получить 10 дополнительных баллов за видео, оно должно содержать красивую картинку и грамотную речь.
Вот пример видео-письма в будущее от коммерческого директора «Клоопа» Улугбека Акишева:
Выберите хороший фон и освещение. Основной акцент в кадре должен быть на вас, но в идеале, фон тоже что-то говорит о том, какой вы человек. Например, футбольное или баскетбольное поле для спортсменов (спорт, это вообще большой плюс, для комиссии это значит, что вы, как минимум, дисциплинированы).
Если подходящих увлечений нет, используйте максимально нейтральный фон: здание школы, красивый парк, вид на город. Улугбек, например, использует в качестве фона сад — здесь тихо, не мешает шум и нет отвлекающих людей в кадре на заднем фоне.
Идеальное освещение — уличное. Операторы обычно советуют снимать утром или вечером, когда свет более мягкий. Но не в обеденное время, когда солнечные лучи бьют прямо в лицо.
Если вы снимаете в помещении, старайтесь находиться ближе к окну или другому источнику света. В совсем крайнем случае, в помещении можно использовать фонарик от телефона. Но не подсвечивайте лицо снизу или сверху, это создаст тени на лице. В идеале — на уровне глаз.
Но операторы все равно советуют снимать на улице.
Отдельный момент, который важно выделить — снимайте себя (или пусть друзья снимут вас) на уровне глаз, но не в коем случае не снизу.
Максимальная длина видео в инстаграме — 1 минута. Если вы хотите больше, можно использовать IGTV. Чтобы выглядеть убедительно, постарайтесь заранее подготовить свою речь. Не нужно читать заученные фразы с листочка, но лучше предварительно знать структуру вашего видеообращения.
Например, в своем видео речь Улугбека построена следующим образом:
• приветствие;
• вступление, в котором он обозначает свои главные приоритеты — семья и профессиональные амбиции;
• перечисление целей и планов на будущее, с указанием деталей — журналистика и развитие медиа. Очень здорово, что Улугбек говорит о желании делиться опытом с другими людьми;
• прощание.
На самом деле, для хорошей речи требования те же, что и для хорошего текста (см. 1 пункт).
Вас должно быть хорошо слышно. Не снимайте возле дорог и в шумных местах. Идеальное место там, где почти нет людей — тихие парки или безлюдные кофейни.
Лучше использовать наушники для записи голоса. Если наушников нет, постарайтесь сесть поближе к камере.
В идеале лучше записать видео одним кадром и сразу же залить его в инстаграм, как это сделал Улугбек.
Но если вам нужно убрать лишние моменты, попробуйте смонтировать видео прямо в телефоне. Можно использовать программу KineMaster (в бесплатной версии, правда, будет логотип, но в комиссии Beeline сказали, что это нестрашно) или встроенный в смартфон видеоредактор.
И напоследок, важные мелочи
Свой пост в инстаграме сопроводить хэштегами #ПоступайКакЯ, #конкурс_beelinekg и отметить страницы @almau_edu, @beeline_kyrgyzstan. Профиль в инстаграме должен быть открытым.
В личном кабинете в разделе «Задание» нужно опубликовать ссылку на свою запись в инстаграме.
Наконец, не забудьте загрузить свои документы на сайте. Нужны только эти:
• Отсканированный паспорт или свидетельство о рождении;
• Аттестат или табель с оценками;
• Результаты общереспубликанского тестирования (ОРТ) — за период с 2017 по 2019 годы.
Успейте сделать это до 5-го июля 2019-го года. После этого срока ваши заявки не будут рассматривать.
Как увеличить шансы на победу?
Выбирать победителей будет комиссия из специалистов Beeline и деканов факультетов AlmaU. Каждый участник получает итоговый балл, который состоит из оценки комиссии и результатов ОРТ.
Критерии оценки от комиссии такие:
1. Соответствие теме (максимум – 15 баллов): здесь все просто — обращение должно касаться именно будущей версии вас.
2. Информационная насыщенность (максимум – 25 баллов): постарайтесь сделать так, чтобы письмо было максимально наполнено смыслом. Расскажите о ваших ценностях, уделите больше внимания целям и тому, что для вас важно именно сейчас.
3. Оригинальность мысли (максимум – 25 баллов): постарайтесь мыслить за пределами привычных рамок и выделиться среди остальных участников. Интересные детали, которые касаются лично вас, тоже помогут набрать больше баллов за этот критерий.
4. Грамотность речи (максимум – 25 баллов): тут все понятно — никаких грамматических ошибок и слов-паразитов. Можно показать письмо (или видео) кому-нибудь перед публикацией или проверить ошибки через специальные онлайн-сервисы, например, gramota.ru.
5. Качество видеосъемки, наличие звукового сопровождения, видеоэффектов (максимум – 10 баллов): чистый звук, хорошее качество видео, камера не должна трястись.
Как видно из критериев, с видео можно получить больше баллов. Но просто за наличие видео вам не дадут баллы, поэтому есть смысл снимать, если вы уверены что сделаете это хорошо (или лучше, чем текстовое письмо).
Узнайте больше о конкурсе на сайте Beeline. Подробнее об Алматинском университете менеджмента можно узнать на странице конкурса или на сайте AlmaU.