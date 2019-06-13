Компания Beeline устраивает конкурс, в котором главный приз — бесплатное обучение от Алматинского университета менеджмента (AlmaU). AlmaU — один из самых престижных бизнес-вузов не только в Казахстане, но и во всей Центральной и Южной Азии.

Всего разыгрывают 50 грантов для абитуриентов из Кыргызстана, поступающих на бакалавриат. Возрастное ограничение: 16-20 лет.

Кажется, это первый случай в истории Кыргызстана, когда можно выиграть грант, опубликовав пост в инстаграме.

Объясняем, как сделать это максимально легко и повысить шансы на победу.