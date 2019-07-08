День 1

– Мы расскажем, как изменились тренды в видео за последние годы, и какие видео популярны в интернете.

– Вы узнаете об экспериментах «Клоопа» со съемкой видео 360, дронами и трансляциями.

– Мы научим вас разбираться в жанрах видео, какие из них использовать в разных ситуациях, как сочетаются видео и аудио элементы.

– Разберем видеоряд, крупность и направление движений, правило третей, воздух.

– Сделаем первое практическое занятие с помощью своих телефонов.

День 2

– Мы посмотрим и разберем наши лучшие сюжеты.

– Обсудим для чего, и как снимать монтажные фразы.

– Познакомимся с видеокамерой и ее функциями.

– Узнаем о съемочных возможностях современных смартфонов.

– Поработаем со штативом, моноподом и аудио-гарнитурой.

– Покажем, как работать с программой для видеомонтажа Adobe Premiere.

– На практическом занятии поработаем над раскадровкой, защитой и монтажными фразами, а потом разберем ошибки.

День 3

– Мы расскажем о роли оператора и журналиста, как работать в команде и проводить одиночную съемку.

– Поговорим об особенностях звука и света.

– Будем искать ракурсы для создания максимально интересного и динамичного видео.

– Научим проводить съемки в различных локациях и при разных обстоятельствах.

– Расскажем, что надо иметь и проверить во время съемки.

– Научимся снимать со штативом и без него.

– Проведем мастер-класс о том, как искать темы, создавать структуру материала и проводить интервью.

– На практическом задании мы снимем историю с интервью с использованием монтажных фраз, научимся редактировать звук и смонтируем материал.

– Найдем три интересные темы для съемок выпускного материала.

День 4

– Обсудим темы для выпускных материалов с нашими журналистами и редакторами.

– Узнаем юридические аспекты видеосъемки.

– Напишем видеоряд для выпускного материала.

– Найдем героев для наших историй и договоримся с ними о съемках.

День 5

– Разберем подготовленные видеоряды и составим план работ с менторами.

– Выедем в «поле», отснимем материал и начнем монтаж.

После основного курса у вас будет еще две недели, чтобы при поддержке наших менторов закончить свои материалы.

Успешным выпускникам мы предоставляем возможность стажироваться в «Клоопе» и стать нашими постоянными внештатными авторами.

Сколько стоит и как подать заявку?

Стоимость курса — 10 000 сомов.

Мы вернем 50% от внесенной суммы каждому, кто успешно завершит курс и опубликует три своих видео на наших онлайн-площадках.

Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.

У нас предусмотрены бюджетные места. Если вы хотите податься на бесплатное место, снимите короткое видео до 1,5 минуты на тему «Проблема возле моего дома» и отправьте его по адресу school@kloop.kg (при этом, заявку вы тоже должны заполнить).

Как оплатить?

У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).

Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь

По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:

+996555969613 (Megacom)

+996700969613 («О!»)

Дедлайн для подачи заявки

Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 29 июля — заполните форму ниже: