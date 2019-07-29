Мы запускаем курс «Дата-сторителлинг», на котором научим находить и анализировать данные и превращать их в запоминающиеся истории. Курс начинается 26 августа.

Любая история выглядит убедительнее, если основана на фактах и цифрах, и понятнее – если удачно визуализированы данные.

Кому будет интересен курс?

Курс по дата-сторителлингу будет полезен всем, кто хочет научиться работать с данными, чтобы передавать их в виде интересного текста с яркими визуальными графиками.

– Журналистам разных направлений

– Редакторам информационных изданий

– Гражданским активистам

– Аналитикам и маркетологам

– Если вы хоть как-то связаны с данными и хотите делать классные истории на их основе

Чему мы вас научим?

На этом курсе мы обучим участников искать данные, выстраивать и проверять гипотезу. Освоим базовые инструменты анализа и чистки данных. Научимся придавать «сухим цифрам» эмоциональную окраску – чтобы зацепить читателя, при этом, не потеряв доказательности. Рассмотрим основные принципы визуализации данных и попрактикуемся в создании своих собственных визуализаций.

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