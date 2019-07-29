Мы запускаем курс «Дата-сторителлинг», на котором научим находить и анализировать данные и превращать их в запоминающиеся истории. Курс начинается 26 августа.
Любая история выглядит убедительнее, если основана на фактах и цифрах, и понятнее – если удачно визуализированы данные.
Кому будет интересен курс?
Курс по дата-сторителлингу будет полезен всем, кто хочет научиться работать с данными, чтобы передавать их в виде интересного текста с яркими визуальными графиками.
– Журналистам разных направлений
– Редакторам информационных изданий
– Гражданским активистам
– Аналитикам и маркетологам
– Если вы хоть как-то связаны с данными и хотите делать классные истории на их основе
Чему мы вас научим?
На этом курсе мы обучим участников искать данные, выстраивать и проверять гипотезу. Освоим базовые инструменты анализа и чистки данных. Научимся придавать «сухим цифрам» эмоциональную окраску – чтобы зацепить читателя, при этом, не потеряв доказательности. Рассмотрим основные принципы визуализации данных и попрактикуемся в создании своих собственных визуализаций.
Тренер
Савия Хасанова – исследовательница и дата-аналитик. Савия руководит независимой аналитической платформой UZ Analytics и работает редактором в Central Asian Analytical Network.
У Савии большой опыт в проведении тренингов по дата-журналистике, анализу и визуализации данных. Она обучала в Кыргызстане, Казахстане и Монголии.
А еще Савия написала несколько крупных дата-материалов для «Клоопа».
Среди них анализ того, как работает судебная система Кыргызстана.
История Савии о выживании Кыргызстана на деньги мигрантов вошла в топ-историй 2018 года на русском языке по версии Международной журналистской сети (IJNet).
Еще один материал о неоплачиваемом домашнем труде кыргызстанок вошел в топ месяца журналистики данных по версии Глобальной сети журналистов-расследователей (GIJN).
Программа
Мы будем заниматься в течение 5 дней с 26 по 30 августа с 10 утра до 5 дня с перерывом на обед.
День 1. Поиск истории в данных
– Почему данные важны для журналистики, активизма и не только?
– Где находить данные?
– Гипотеза – что это и с чем ее едят?
– Практическое задание
День 2. Чистим данные
– Получение данных – онлайн скрейперы и экстрактеры
– Основные принципы чистых данных – tidy data
– Инструменты для чистки данных
– Практическое задание
День 3. Проверяем гипотезу
– Базовые инструменты анализа в Excel и Google Spreadsheets
– Интерпретация данных
– К чему приводят ошибки?
– Практическое задание
День 4. Визуализируем ваши гениальные выводы
– 3D диаграммы – зло: принципы визуализации данных
– Как рассказать историю в одном графике?
– Онлайн визуализаторы
– Практическое задание
День 5. Пишем историю
– Игровой квиз по результатам тренинга
– Работа над созданием собственных историй совместно с тренером
Предварительная встреча
Для того, чтобы познакомиться с тренером и деталями программы, мы приглашаем вас на предварительную встречу, которая пройдет 12 августа в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло» с правой стороны). Вход свободный по предварительной регистрации.
Сколько стоит и как подать заявку?
При оплате курса до 19 августа стоимость 6000 сомов. До 26 августа – 7000 сомов.
Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.
У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.
Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).
Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.
Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:
+996555969613 (Megacom)
+996700969613 (О!)
Дедлайн для подачи заявки
Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 19 августа — заполните форму ниже: