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Иллюстрация: Жанно Жарматова для Kloop

Мы запускаем курс «Дата-сторителлинг», на котором научим находить и анализировать данные и превращать их в запоминающиеся истории. Курс начинается 26 августа.

Любая история выглядит убедительнее, если основана на фактах и цифрах, и понятнее – если удачно визуализированы данные.

Кому будет интересен курс?

Курс по дата-сторителлингу будет полезен всем, кто хочет научиться работать с данными, чтобы передавать их в виде интересного текста с яркими визуальными графиками.

– Журналистам разных направлений

– Редакторам информационных изданий

– Гражданским активистам

– Аналитикам и маркетологам

– Если вы хоть как-то связаны с данными и хотите делать классные истории на их основе

Чему мы вас научим?

На этом курсе мы обучим участников искать данные, выстраивать и проверять гипотезу. Освоим базовые инструменты анализа и чистки данных. Научимся придавать «сухим цифрам» эмоциональную окраску – чтобы зацепить читателя, при этом, не потеряв доказательности. Рассмотрим основные принципы визуализации данных и попрактикуемся в создании своих собственных визуализаций.

Тренер

Савия Хасанова

Савия Хасанова – исследовательница и дата-аналитик. Савия руководит независимой аналитической платформой UZ Analytics и работает редактором в Central Asian Analytical Network.

У Савии большой опыт в проведении тренингов по дата-журналистике, анализу и визуализации данных. Она обучала в Кыргызстане, Казахстане и Монголии.

А еще Савия написала несколько крупных дата-материалов для «Клоопа».

Среди них анализ того, как работает судебная система Кыргызстана.

История Савии о выживании Кыргызстана на деньги мигрантов вошла в топ-историй 2018 года на русском языке по версии Международной журналистской сети (IJNet).

Еще один материал о неоплачиваемом домашнем труде кыргызстанок вошел в топ месяца журналистики данных по версии Глобальной сети журналистов-расследователей (GIJN).

Программа

Мы будем заниматься в течение 5 дней с 26 по 30 августа с 10 утра до 5 дня с перерывом на обед.

День 1. Поиск истории в данных

– Почему данные важны для журналистики, активизма и не только?

– Где находить данные?

– Гипотеза – что это и с чем ее едят?

– Практическое задание

День 2. Чистим данные

– Получение данных – онлайн скрейперы и экстрактеры

– Основные принципы чистых данных – tidy data

– Инструменты для чистки данных

– Практическое задание

День 3. Проверяем гипотезу

– Базовые инструменты анализа в Excel и Google Spreadsheets

– Интерпретация данных

– К чему приводят ошибки?

– Практическое задание

День 4. Визуализируем ваши гениальные выводы

– 3D диаграммы – зло: принципы визуализации данных

– Как рассказать историю в одном графике?

– Онлайн визуализаторы

– Практическое задание

День 5. Пишем историю

– Игровой квиз по результатам тренинга

– Работа над созданием собственных историй совместно с тренером

Предварительная встреча

Для того, чтобы познакомиться с тренером и деталями программы, мы приглашаем вас на предварительную встречу, которая пройдет 12 августа в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло» с правой стороны). Вход свободный по предварительной регистрации.

Сколько стоит и как подать заявку?

При оплате курса до 19 августа стоимость 6000 сомов. До 26 августа – 7000 сомов.

Чтобы подать заявку необходимо заполнить форму.

У нас предусмотрено два бесплатных места. Пожалуйста, укажите в заявке, почему вы не можете оплатить, мы свяжемся с вами, как только одобрим заявку.

Как оплатить?

У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на наш счет в банке KICB (наличными не принимаем).

Это можно сделать двумя способами — через кассу или платежный терминал банка KICB. Переведите оплату на счет 1280026052699891, возьмите чек об оплате, вышлите фотографию чека на адрес school@kloop.kg или через WhatsApp на номер +996555969613.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь

По всем вопросам, включая вопросы оплаты, обращайтесь по телефонам:

+996555969613 (Megacom)

+996700969613 (О!)

Дедлайн для подачи заявки

Заявку нужно отправить до 23.59 часов, 19 августа — заполните форму ниже:

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